Klášterecká radnice zůstává otevřená variantě, že by odkoupila zdevastovaný věžák v Mírové ulici. Pomyslný míček je ale na straně většinových vlastníků.

Vybydlený věžák v Klášterci nad Ohří na záběrech z února 2023. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Původně majitelé za nemovitost žádali 50 milionů korun, což však město odmítlo. Podle znaleckého posudku byla hodnota domu stanovena na 17 milionů. Na tom jednání skončila. V závěru uplynulého roku ale majitelé podle vedení města nabídli, že by nechali opravit zničené byty, chodby a výtahy a městu objekt prodali v daleko lepším stavu. Tudíž by ale měli předložit novou nabídku a návrh smlouvy o smlouvě budoucí.

„Čekáme na nabídku. Její součástí by měl být i časový harmonogram, finanční představa, vizualizace v jakém standardu by ty byty a vše s nimi spojené mělo být upravené,“ uvedl starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd (Máme rádi Klášterec – STAN). „Rádi bychom, aby to bylo připraveno dříve, než se většinoví majitelé vypořádají s Ministerstvem práce a sociálních věcí a případně s Ministerstvem financí,“ doplnil také.

Lázeňský dům v Klášterci začnou stavět nejdříve za dva roky. Brzdí ho byrokracie

Majitelé totiž na dům v minulosti získali dotace, nedodrželi však podmínky jejich čerpání. Město proto od začátku jednání upozorňovalo, že dům koupí pouze pokud nebude zatížený závazky a z toho vyplývajícími pokutami.

O byty, které by posílily městský fond, radnice stojí. Aktuálně má město v majetku jen 102 bytů, ve věžovém domě v Mírové jich je více než 70.

Mohlo by vás zajímat: Nejen lyžaři, Klášterec pro Alšovku hledá i letní využití. Pomůže nové zázemí