/MAPA/ Tragédií se smrtelnými následky se tam odehrálo už dost a dost. K vážným karambolům tam dochází velmi často. Nedávno dva zranění, chvilku předtím tři. Vyjet na I/13 mezi Chomutovem a Kláštercem od Kadaně nebo průmyslové zóny, případně tam odbočit, není ve špičkách vůbec jednoduché. Křižovatka u Vernéřova je nebezpečná. Nyní se má proto proměnit, v červenci tam má začít výstavba kruhového objezdu. Část řidičů plán kritizuje, podle nich to dopravu hodně zkomplikuje. Ředitelství silnic a dálnic trvá na tom, že se situace zklidní, experti řešení vítají.

Na křižovatce u Vernéřova se odehrálo mnoho a mnoho vážných dopravních nehod. I s tragickými následky. | Foto: Deník/Roman Dušek

Některým řidičům se plán nelíbí. „To bude horor. Kolony budou až do Klášterce,“ myslí si například řidič Martin Šajmovič. „Nehod tam neubude, jen budou jiné. Pořád tam bude někdo v kruháku. Mělo by se to řešit, určitě zklidnit, ale jinak. Tam kruhák nepatří,“ připojuje se do diskuze na sociálních sítích Ivan Zahradník.

„Dopravu to nezklidní, naopak. Úplně se to tam zacpe. Ta křižovatka je v pohodě, stačilo by dodržovat předpisy. Budou extrémní kolony, jako jsou u Globusu,“ kritizuje záměr také Miloš Kohout „Zašpuntuje se to, bude to tam na dlouho,“ nezamlouvá se plán na kruhový objezd na křížení I/13 a II/568 ani Lukášovi Tothovi. „Kruhák na rychlostní silnici, to je nápad. Jsou i jiná řešení, třeba mimoúrovňová křižovatka,“ dodal.

Naopak další část šoférů je pro. Jsou rádi, že se nebezpečná křižovatka promění. „Když to pomůže, aby tam nebylo tolik nehod, tak je to dobré řešení. Zbrzdí to provoz, hlavně závodníky,“ souhlasí Milan Tesař. „Jsem pro. Bude to bezpečnější. A bude se tam dát lépe najet z vedlejší,“ přidává se Lukáš Černý s tím, že sice šoféři na hlavní budou muset trochu přibrzdit, bezpečnosti to ale podle něj pomůže. „Když bude kruhák dostatečně velký, a místo tam na to je, tak by to mělo být plynulé. Holt to musíme vydržet, přizpůsobit se, ono to půjde. Je to tam hodně nebezpečné,“ uvedl také František Maršálek.

Vznik kruhového objezdu vítají také dopravní experti. „Za mě je určitě dobře, že se tam udělá kruhový objezd. Bude to prospěšné. Ucpává se to tam, kde je více objezdů za sebou. To tam nebude. Myslím, že to tam nebude tak hrozné, jak si někteří myslí,“ sdělil Jan Pechout, který se desítky let zabývá bezpečností silničního provozu.

„Hodně špatně se tam najíždí od Kadaně, řidiči tam jezdí po hlavní hodně rychle. Navíc tam trochu klame horizont. Opravdu hodně nebezpečné to tam je. Teď se zrovnoprávní ramena, provoz se sice trochu zpomalí, ale bude mnohem bezpečnější. Asi by bylo lepší mimoúrovňové řešení, ale to je o jiných penězích, a také by to nebylo tak rychle,“ pokračoval pro Deník.

„Vítám to. Je podle mě dobře, že tam kruhový objezd bude. Opravdu to tam potřebovalo zklidnit,“ dodal Jan Pechout.

Také Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které přestavbu naplánovalo a financuje, trvá na tom, že se situace v lokalitě zklidní, podle tamních odborníků se místo ucpávat nebude, dlouhé kolony prý na velmi frekventované silnici nebudou. K rekonstrukci se přistupuje hlavně kvůli tomu, aby bylo křížení bezpečnější. „V úseku je v současné době rychlost snížena na 70 kilometrů v hodině, avšak není často dodržována a dochází tam k dopravním nehodám. Díky technickému řešení okružní křižovatky, která bude mít vnější průměr 46 metrů, dojde pouze k mírnému zpomalení provozu,” říká mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

Plynulost provozu se prý nezhorší. „Na okružní křižovatku s těmito technickými parametry se plynule a bezpečně připojí všichni řidiči jedoucí po silnici I/13 a silnici II/568 spojující Kadaň a průmyslovou zónu ve Vernéřově,“ pokračovala mluvčí.

A co některými šoféry zmiňovaná mimoúrovňová křižovatka? Ta je v plánu v budoucnosti, ale rozhodně ne blízké. Dojít na ní má, až když se bude stavět čtyřpruh. „Mimoúrovňová křižovatka je tam plánovaná v rámci připravované stavby zkapacitnění silnice I/13 v úseku Klášterec nad Ohří – Chomutov, která řeší rozšíření původního dvoupruhu na čtyřpruhové uspořádání. V současné době je okružní křižovatka nejefektivnější a nejrychlejší řešení pro zajištění bezpečného a plynulého provozu. Stavba mimoúrovňové křižovatky na stávajícím dvoupruhu by vyžadovala nejen delší přípravu, ale její pozdější přestavba na čtypruhové uspořádání by byla finančně náročnější,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

U Vernéřova by se stávající křižovatka měla začít proměňovat v kruhový objezd už letos v červenci. ŘSD slibuje právě větší bezpečnost a plynulost provozu. „Zprovoznění plánujeme v říjnu tohoto roku,” uvedla Zikešová. Proměna má přijít na 8,7 milionu korun bez DPH, stavět má společnost Strabag.

„Okružní křižovatka je navržena jako jednopruhová o vnějším průměru 46 metrů. Středový ostrov bude mít výšku 1,5 metru a bude tvořen zeminou, která bude oseta travním semenem,” dodala mluvčí ŘSD.