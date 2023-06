Vedle třináctky ze země vyrostlo několik vysokých pilířů a těžká technika sází další. Vytvoří základ haly v logistickém areálu za téměř půl miliardy korun. Jedná se o projekt Garbe Park Chomutov II, který zakotvil v klášterecké zóně Verne, a do regionu už coby nájemce přilákal německého giganta z automobilového odvětví. Společnost Isolite. Ta obsadí tři čtvrtě haly, kde zaměstná na tři sta pracovníků.

Firma působí na trhu už čtyři desetiletí a zabývá se výrobou vysokoteplotních izolačních systémů pro auta, zemědělské stroje, ale například i letadla. Své pobočky má ve Spojených státech amerických, Mexiku, Jižní Americe a Evropě, kde také hledala místo, aby svou výrobu rozšířila.

„Velice vědomě jsme se rozhodli pro Českou republiku, protože jsou tu nejlepší podmínky pro industriální vývoj,” uvedl generální ředitel společnosti Stefan Brungs. „Mohli jsme jít do Bulharska, Rumunska nebo Polska, kde je hodinová mzda nižší, rozhodli jsme se ale pro Česko, protože máte dlouhou inženýrskou a řemeslnou tradici,” doplnil. Jeden podnik už má společnost v Klecanech.

V Klášterci nad Ohří si Isolite pronajala 13 000 metrů čtverečních haly na dobu deseti let. Ostrý provoz chce spustit koncem listopadu. Už v říjnu ale začne nábor přibližně tří set zaměstnanců, především odborníků na izolaci, elektromechaniků a dalších lidí do výroby, kteří budou následně zaškoleni v Německu. Brungs uvedl, že by rád, aby byli alespoň z 80 procent z regionu. S vědomím, že zde vládne nízká nezaměstnanost ale doplnil, že zbytek se společnost bude snažit pokrýt s pomocí agentur.

Verne = království automotive

Průmyslová zóna Verne, kde vzniká nový logistický areál, je už z větší části zaplněná a práci v ní nacházejí tisíce lidí. Převážně pracují v automobilovém průmyslu.

„Průmyslová zóna v Klášterci byla jednou z prvních vůbec a dostala řadu ocenění,” připomněl starosta Štefan Drozd (Máme rádi Klášterec – STAN). „Když jsem přišel na radnici v roce 2015, prvním velkým projektem byla společnost Benteler, od té doby přišla řada dalších a já jsem za to moc rád. Spousta z nich je společensky zodpovědná a ve spolupráci s městem pomáhá v řadě projektů - s kulturou, se sportem,” dodal.

Nový logistický areál buduje německá společnost zaměřená na logistické a průmyslové nemovitosti Garbe Industrial Estate CEE ve spolupráci s českou investiční skupinou Progresus. Stát bude na pozemku o celkové výměře přes 45 tisíc metrů čtverečních, na kterém vznikne moderní hala s užitnou plochou 21 tisíc metrů čtverečních. Společnost Isolite bude využívat většinu těchto prostor, ať už pro výrobu, skladování či kanceláře a další zázemí zaměstnanců.

Další prostory čekají na jiné nájemce. „Projekt je pro ně atraktivní jednak díky své poloze ve vyhledávané průmyslové zóně Verne u silnice I/13 a dálnice D7 vedoucí přímo do Německa, ale také díky tomu, že hala bude splňovat nejvyšší standardy udržitelné výstavby průmyslových nemovitostí,“ uvedl spolumajitel skupiny Progresus Lukáš Zrůst.