Investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic, renovace hlavní tepny se ale života města výrazně dotýká. Už druhý rok. Proto starosta Klášterce žádá o trpělivost. „Prosíme řidiče nejenom klášterecké, ale samozřejmě všechny, kteří komunikaci využívají, aby dávali pozor při průjezdu městem. Rekonstrukce přináší velká dopravní omezení," uvedl už dříve k opravám Štefan Drozd.

Část dopravy bývá vedena kolem autobusového nádraží. Renovace je rozdělena do šesti etap. Omezení se tak budou měnit, odborníci varují, aby lidé dávali pozor na dopravní značení. Co platí jeden den, druhý už nemusí, může se značení měnit. V případě neopatrnosti řidičů tak může docházet k nebezpečným situacím.

Po skončení rekonstrukce silnice I/13 chce výhledově radnice v lokalitě změnit vzhled autobusového nádraží. To ale až v příštích letech.

Také na dalších místech silnice I/13, tedy spojnici z Chomutovska na Karlovarsko, ale také na Teplicko či Mostecko, je letos rušno. Do prosince se má pracovat u Komořan na opravě mostu, do konce května na 4,2 kilometru dlouhém úseku u jezera Matylda na Mostecku. Do října je v plánu renovace u Chánova, zúžení je dlouhodobě také u Českých Zlatníků. Výrazně se mají letos silničáři věnovat desetikilometrovému úseku mezi Mostem a Bílinou.

