„Je to poměrně čerstvá věc,“ uvedl klášterecký starosta Štefan Drozd (Máme rádi Klášterec - STAN). „Loni jsme zahájili jednání s Ústeckým krajem a následně se dohodli, že připravíme memorandum o spolupráci, kdy jsme nabízeli dotaci ve výši jedné třetiny nákladů, tedy zhruba 50 milionů korun formou dotace, a dále bychom se podíleli také na provozu. Pomohli bychom i se správou, protože by těžko takovou halu spravoval školník,“ nastínil starosta.

Město memorandum připravilo. Inspirovalo se podobným příkladem z Moravskoslezského kraje, který údajně do takové spolupráce s jedním z měst vstoupil. Po dlouhém čekání ale radnice obdržela zápornou odpověď. Kraj zainvestuje čistě do výstavby nové tělocvičny, kdy odhadované náklady včetně daně z přidané hodnoty dosahují zhruba 118 milionů korun. Společný plán města, kraje a gymnázia na vybudování sportovní haly by stál zhruba 150 milionů se spoluúčastí Klášterce.

Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří.Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová

„Ústecký kraj od začátku pracoval s dvěma variantami, a to výstavbou haly ve spolupráci s městem, nebo výstavbou tělocvičny pro potřebu školy,“ potvrdila mluvčí kraje Magdalena Fraňková. „Nakonec se z ekonomického hlediska rozhodl pro výstavbu tělocvičny s tím, že prostředky využije ještě někde jinde,“ vysvětlila.

Nová pediatrická ordinace v Klášterci otevře už ve středu. Bude ve středisku

Město mělo pořízení sportovní haly zahrnuté ve strategickém plánu, jehož platnost letos končí. Přijímat bude nový ve výhledu do roku 2031, pro který bude muset navrhnout jiné řešení. V úvahu by připadalo vybudování sportovní haly například při Základní škole Petlérská či Krátká.

Sportovní hala v Klášterci chybí hlavně sportovcům, kteří se věnují florbalu, futsalu a fotbalu. „Ti potřebují hrací plochu o rozměrech 20 krát 40 metrů, kterou tady nenacházejí, proto jezdí trénovat do Kadaně,“ nastínil místostarosta Petr Hybner (Zdraví, Sport, Prosperita). Sám byl dvě dekády aktivním florbalistou, s týmem ale jezdil hrát například do dvacet kilometrů vzdálených Spořic.

„Když hala není, halové sporty umírají,“ zkonstatoval Hybner. „Na hráče se nemůžou přijít podívat rodiče a kamarádi. Právě proto jsme chtěli halu s kapacitou 200 míst, aby mohli chodit diváci a sportovci u nás mohli hrát mistrovská utkání,“ vysvětlil.

Dřevěné, jedinečné, s kamny. V Krušnohoří vyrostou útulny s místy pro přespání

Kvalitní sportoviště naopak zvedají zájem o sport, což si vedení města mohlo ověřit u příležitosti nedávného otevření fotbalového hřiště s umělým povrchem. „Za dva měsíce má fotbalový klub nárůst 60 dětí. Z každého nebude mistr světa, ale do budoucna můžete třeba ze třiceti vychovat mužstvo. Ze dvou nebo tří zájemců ne,“ dodal místostarosta.

Lepší podmínky pro sport si přeje i Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří. K využití má zatím tělocvičnu s miniaturní hrací plochou 9 krát 18 metrů a dále venkovní multifunkční hřiště s umělým povrchem, které využívají její žáci a také sportovní oddíly či další zájemci.

Podle kraje je záměr výstavby nové větší školní tělocvičny na samotném začátku, zahájené budou přípravné práce na schválení investičního záměru..

Mohlo by vás zajímat: Stavebníci už se pustili do „vlající“ fasády Aquasvěta. Posází ji kazetami

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová