Její obhájce Tomáš Havelka ale neskrývá rozhořčení z průběhu kauzy, která byla nezvykle dlouhá, a nevyústila v pravomocné rozhodnutí. „Za mě je to velké zklamání z toho, jak na ní pracovaly orgány činné v trestním řízení, zejména policie a poté státní zastupitelství v Chomutově. Stíhání bylo od začátku naprosto vykonstruované. Není možné někoho takto deset let vláčet soudy,“ prohlásil.

„Je to neskutečná úleva po těch letech obviňování a pocitu bezmoci z celého procesu. Od začátku jsem tvrdila a dokazovala, že jsem nevinná,“ okomentovala.

Případ se týkal událostí z ledna 2008 ve vztahu k žádostem o dotace na zateplení škol, školek a obnovu zámeckého parku. Zpracovatele žádosti město nevybralo ve veřejné soutěži, ale s poukazem na výjimku v zadávací směrnici města ho oslovilo „napřímo“.

Údlice oživila Křižovatka. Podívejte se, jak vypadá jedinečné komunitní centrum

Trestní oznámení podal bývalý starosta Klášterce nad Ohří Jan Houška, rok na to pak na radnici vtrhla policie, která zabavila počítače a dokumenty na odboru strategického rozvoje, správy majetku a územního plánování, který vedla Mazánková.

Obžaloba padla v roce 2013, kdy už byla rok starostkou města. Kladla jí za vinu spáchání trestného činu pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě, porušování povinnosti při správě cizího majetku a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, kdy se trestní sazba pohybovala v rozmezí od dvou do osmi let. Obžalovaný byl také bývalý místostarosta Tomáš Šroubek. Jeho část případu chomutovský soud oddělil a nakonec ho zprostil obžaloby. Případ tak byl pravomocně ukončen.

Mazánková byla okresním soudem dvakrát zproštěna viny v plném rozsahu. Poprvé v roce 2018, podruhé loni. Usnesení ale pokaždé zrušil Krajský soud v Ústí nad Labem poté, co se státní žalobkyně odvolala. Po posledním kolečku ovšem vypršela desetiletá promlčecí lhůta a v trestním stíhání nebylo možné pokračovat. Spisový materiál soud v Chomutově obdržel v září a následně mu nezbylo, než vše ukončit.

V Chomutově se připravují nové bankomaty. Víme, kde už brzy najdete aspoň jeden

Kateřině Mazánkové kauza ovlivňovala život ve všech směrech, a to po dobu celých šestnácti let. „Stála mě spoustu nervů, slz a zklamání. Nejhorší bylo, když moje děti přišly ze školy s tím, že se o tom mluvilo. Narážela jsem na to i v mém politickém životě, protože se tato věc vždy před volbami vytáhla a já se neměla jak bránit,“ podotkla.

Náklady na řízení ji navíc stály téměř tři čtvrtě milionu korun. Nyní s právním zástupcem zkoumá možnosti, jak se domoct náhrady.

V současnosti pracuje jako šéfka odboru rozvoje města Žatec, stále ale žije v Klášterci nad Ohří, kde také působí jako opoziční zastupitelka hnutí ANO.

Mohlo by vás zajímat: Aquasvět v Chomutově jako černá díra na peníze. Po fasádě bude na řadě střecha

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová