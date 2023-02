"Do budoucna město plánuje kompletní regeneraci sídliště 17. listopadu, a to od ulice Jana Ámose Komenského přes Dukelskou, Pionýrů, 17. listopadu, Lidickou, až po Lesní. Aby se mohla tato regenerace systematicky a komplexně vyprojektovat, letošní rozpočet města počítá se zpracováním urbanistické studie této lokality," informovala klášterecká radnice.

A co vše by se mělo měnit? Nové mají být podle plánů silnice i chodníky, upravovat se budou parkoviště, veřejné osvětlení, pracovat se bude také se zelení. Upravovat by se měl také další veřejný prostor.