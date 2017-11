Klášterec se pustí do dalšího odchytu toulavých koček

Klášterec - Majitelé by měli dát pozor na své mazlíčky. Na toulavá zvířata město políčí pasti.

Od 18. listopadu do 3. prosince proběhne v Klášterci odchyt toulavých koček. Tentokrát v lokalitě zahrad podél Podmileského potoka za ulicí Jana A. Komenského. Město je bude chytat pomocí sklopek, poté kočky přiveze ke kastraci do místního útulku. Poté budou kočky opět vypuštěny do přírody.

Město vyzývá majitele čtyřnohých mazlíčků, aby si je dobře zajistili a neskončili v odchytové kleci i oni. Doporučuje proto kočkám nasadit třeba obojky, protože takto označená zvířata budou z klece vypuštěna.