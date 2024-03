Už za pár dní opět začnou po Klášterci nad Ohří jezdit sdílená kola. Využívají je místní i turisté, loňský testovací rok se vydařil, radnice je proto pustí do ulic znovu. Kola budou k dispozici dříve, už v polovině března, rozšíří se počet míst po městě, kde si je lidé budou moci půjčit. Stejně jako loni bude patnáct minut jízdy zdarma.

Jen během léta, od června do srpna, překročil loni počet výpůjček kol v Klášterci deset tisíc. Sdílené bicykly občas využíval také Michal Klepiš. „Líbí se mi to. Z domova do zámeckého parku to mám pěšky tak půl hodiny. Na kole do deseti. Půjčím si kolo v Husově a vrátím u parku. Zadarmo. Párkrát jsem to využil a za mě je to dobrá služba,“ svěřil se. „Jasně, mám své kolo. Ale takhle je to jednodušší, když potřebuji jen něco vyřídit po městě nebo se někde projít. Nemusím se bát o své kolo, když by bylo někde uvázané. Se svým jezdím na delší vyjížďky, Tohle jen půjčím a vrátím,“ chválí službu.

Pochvaluje si ji také radnice. „Osvědčilo se to, potvrdila se naše očekávání. Bylo to úspěšné, budeme v projektu letos pokračovat. Potvrdilo se, že je to dobré. Navíc plánujeme rozšíření počtu stanovišť i doby provozu kol,“ sdělil klášterecký starosta Štefan Drozd (Máme rádi Klášterec – STAN).

Půjčování kol začne fungovat už za pár dní. Zatímco loni projekt běžel od dubna, letos odstartuje už v polovině března. „Rozhodli jsme se spustit to dříve. Počasí přeje, zájem je. Letos sdílená kola spustíme již 15. března,“ informoval klášterecký starosta.

Kola si půjde zapůjčit a vrátit na více místech po městě. K dosavadním patnácti stanovištím přibudou nejméně tři nová. „Určitě bude nové stanoviště v Útočišti, další v Pražské ulici,“ pokračoval Štefan Drozd. Do budoucna je přitom možné další rozšíření.

Podmínky mají být letos úplně stejné, jako loni. Prvních 15 minut bude půjčení kola v Klášterci nad Ohří zdarma. Každých dalších 30 minut stojí 20 Kč, v případě vypůjčení kola na 24 hodin je cena 300 Kč. Půjčování i vracení kol bude probíhat pomocí aplikace, kolo se odemkne bezdotykově pomocí elektronického zámku.

K užívání sdílených kol je potřeba stáhnout si aplikaci Next Bike a zaregistrovat se. Pokud nemáte chytrý telefon, možné je i zavolat na informační linku společnosti, která kolo odemkne na dálku. Další informace lze získat na webu nextbikeczech.com.

Prostřednictvím aplikace si kolo můžete i předem zarezervovat na konkrétním místě a v konkrétní čas, v mapě uvidíte, zda se kola na daném stanovišti nacházejí.

Za loňský rok zaplatila klášterecká radnice za projekt zhruba 800 tisíc korun. Za kola, veškerý servis, péči o stanoviště a další služby. Radnice v částce částečně hradí také první bezplatné minuty půjčování. Letos půjde z městské pokladny o něco více, konkrétně zhruba 860 tisíc, a to kvůli tomu, že se provoz o měsíc prodlouží. Počet kol má být stejný jako v loňském roce, provozovat je opět bude společnost Next Bike.

V minulosti podobný projekt fungoval tři roky v Teplicích, nakonec ale došlo ke zrušení, problémy byly s vandaly a ničením kol, městu se také nelíbily zvyšující se náklady. Sdílená kola mají své kritiky také v Klášterci. Vadí jim hlavně právě nákladnost. „Je to vysoká částka, která se mohla využít jinak, daleko lépe, třeba na chodníky. Klášterec je malý, tohle je vhodnější do velkých měst. Navíc určitě udělají své vandalové,“ svěřil se už dříve Pavel Jílek.

Projekt je na severu Čech, ve městě velikosti Klášterce, ojedinělý. Vedení města věří, že kola budou i nadále hojně využívat lidé z Klášterce, projekt má ale také podpořit cestovní ruch, město chce do budoucna ještě více rozvíjet lázeňství.

„Chceme využít potenciál cyklotras v našem městě. Věříme, že i dál bude zájem Kláštereckých, ale i návštěvníků našeho města,” řekl starosta Štefan Drozd. „Prioritně to je pro naše občany, mohou si kamkoli zajet. Za 15 minut přejedete Klášterec, dostanete se kamkoli téměř po celém městě. A samozřejmě je mohou využívat také turisté, kteří k nám zavítají, z kola si mohou prohlédnout město, rychleji se přesouvat,“ dodal.

