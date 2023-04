/ANKETA/ Po městě bude 15 stanovišť, kde si bude možné kola půjčovat i vracet. Projekt odstartuje v pondělí 3. dubna, radnice věří, že ho budou využívat místní i turisté.

Klášterec nad Ohří rozjíždí projekt sdílených kol. Po městě bude 15 stanovišť. | Foto: se svolením MÚ Klášterec nad Ohří

Když chce jít nyní Michal Klepiš relaxovat do kláštereckého zámeckého parku, kam často chodí odpočívat, cesta pěšky mu od Pražské ulice trvá kolem půl hodiny. Stejně tak, když se vrací domů. Od pondělí 3. dubna se ale bude moci svézt na kole. Klášterec totiž rozjíždí projekt sdílených kol. Půjčit si ho bude moci nedaleko bydliště v Husově ulici, vrátit u parku. Cesta mu zabere 9 minut. Ušetří čas, déle může odpočívat, i peníze. Vejde se totiž do limitu 15 minut, ve kterém bude půjčování kol zdarma.

Klášterecká radnice chce letos sdílená kola otestovat, za provoz, příspěvek na používání zdarma a veškerý servis zaplatí zhruba 800 tisíc korun. Věří, že budou využívaná. Používat je mají místní i turisté, k dispozici bude po celém městě 15 stanovišť. Pokud se projekt, na severu Čech ojedinělý, osvědčí, chce ho město dál využívat a rozšiřovat.

Rušení poboček České pošty zasáhne Chomutovsko. Tady už dopis nepošlete

„Rádi bychom využili potenciál cyklotras v našem městě, a tak přicházíme s projektem sdílených kol. V jiných krajích naší země již běžně fungují, u nás v regionu je to ojedinělý projekt. V pilotním projektu zjistíme zájem o tuto službu nejen Kláštereckých, ale i návštěvníků našeho města. Od dubna bude možné kola běžně využívat,“ představil novinku starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd.

Seznam stanovišť sdílených kol v Klášterci nad Ohří:



Aquapark, Dlouhá (vedle čp. 539), Husova (u čp. 207), Královéhradecká – tržnice, Kulturní centrum, Lázně Evženie - u infocentra, vlakové nádraží, náměstí - u radnice, stadion, Václava Řezáče - u kina, Větrná (u čp. 603), V Zátiší (u čp. 633), Zámecký park - hlavní brána, ZŠ Krátká, Budovatelská (u čp. 487)



Zkušební projekt poběží od 3. dubna do října, kdy je hlavní cyklistická sezona. „Uvidíme, jaký bude zájem. Věříme, že by to mohli lidé využívat. Poté projekt vyhodnotíme a uvidíme, co dál, zda v něm budeme pokračovat i v dalších letech. Pokud bude zájem, mohou se místa dál rozšiřovat,“ pokračoval klášterecký starosta.

Prvních 15 minut bude půjčení kola v Klášterci nad Ohří zdarma. Každých dalších 30 minut stojí 20 Kč, v případě vypůjčení kola na 24 hodin je cena 300 Kč. Půjčování i vracení kol bude probíhat pomocí aplikace, kolo se odemkne bezdotykově pomocí elektronického zámku.

Chybí dětští lékaři. Klášterec nad Ohří proto žádá o pomoc kadaňskou nemocnici

K užívání sdílených kol je potřeba stáhnout si aplikaci Next Bike a zaregistrovat se. Pokud nemáte chytrý telefon, možné je i zavolat na informační linku společnosti, která kolo odemkne na dálku. Další informace lze získat na webu nextbikeczech.com.

Prostřednictvím aplikace si kolo můžete i předem zarezervovat na konkrétním místě a v konkrétní čas, v mapě uvidíte, zda se kola na daném stanovišti nacházejí.

Za sezonu zaplatí radnice za servis, kola, jejich přemisťování, za péči o stanoviště a další služby kolem 800 tisíc korun. Město se nebude muset o nic dalšího starat. Radnice v částce částečně hradí také první bezplatné minuty půjčování. Kola bude provozovat společnost Next Bike.

V Chomutově se představí nový cirkus. Vyroste tam umělecká vesnička

„Určitě to vyzkouším. Pro pohyb po městě jsou kola ideální. Nebudu muset vytahovat svoje, o nic se starat, bát, že mi ho někde ukradnou, když ho někde přivážu, zatímco budu po městě něco vyřizovat nebo někde se procházet. Půjčím si a vrátím na jiném stanovišti,“ těší se na novinku Michal Klepiš. „Chceme být lázeňským městem, turisté by to také mohli využívat. Je to zajímavá služba,“ vítá sdílená kola také Miluše Hrdličková.

Projekt má ale také své kritiky. Vadí jim jeho nákladnost. „Je to vysoká částka, která se mohla využít jinak, daleko lépe, třeba na chodníky. Klášterec je malý, tohle je vhodnější do velkých měst. Navíc určitě udělají své vandalové,“ nelíbí se záměr Pavlovi Jílkovi.

Peníze za práci mu nestačily. Řemeslník okradl majitele klášterecké restaurace

Na severu Čech mají se sdílenými koly zkušenost jen v Teplicích. Tam v minulosti tři roky jezdila, pak tam ale projekt skončil. Problémy byly s vracením kol a vandaly, městu se navíc nelíbily zvyšující se náklady.

Vedení města doufá, že kola budou hojně využívat lidé z Klášterce, projekt má ale také podpořit cestovní ruch. „Prioritně to bude pro naše občany, budou si moci kamkoli zajet. Věřím, že to budou využívat. Za 15 minut přejedete Klášterec, dostanete se kamkoli téměř po celém městě. A samozřejmě je budou moci využívat také turisté, kteří k nám zavítají, z kola si mohou prohlédnout město, rychleji se přesouvat,“ dodal Štefan Drozd.