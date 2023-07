/FOTO, VIDEO/ Více parkovacích míst, zeleně, i před domy, naopak méně zastávek. Není jich už potřeba tolik, jako v minulosti. Dopravně se má řešit celá lokalita včetně okolních ulic. Tak má vypadat proměna autobusového nádraží v Klášterci nad Ohří. Radnice rekonstrukci plánuje v příštích letech, letos vzniká studie, začne se projektovat.

Autobusové nádraží v Klášterci nad Ohří. | Video: Deník/Hynek Dlouhý

Klášterec má vizi kompletní rekonstrukce autobusového nádraží a okolí. Chce lokalitu oživit a přizpůsobit současným požadavkům, řešení má být více praktické. „Do budoucna bychom rádi prostor autobusového nádraží revitalizovali. Letos si necháváme zpracovat studii, chtěli bychom se pustit i do projektové dokumentace. Chceme nyní rekonstrukci nádraží připravit administrativně,“ prozradil klášterecký starosta Štefan Drozd.

Pracuje se s několika variantami řešení, základní obrysy jsou už ale nyní jasné. Nádraží již není tak vytížené, jako v minulosti. „Plánujeme tam určitě více parkovacích míst, jistě přibude také zeleň. Naopak méně bude zastávek pro autobusy. Samotné nádraží se určitě zmenší, není už potřeba tolik zastávek,“ představil plány starosta.

„Chceme, aby se tam rozrostla parkoviště a bylo víc míst. Jsou potřeba. Parkoviště by tam mohlo fungovat i jako jakési záchytné při příjezdu do města,“ pokračoval Drozd.

Zeleně má být určitě více, a to i před rodinnými domy u nádraží. Měla by je alespoň částečně odstínit od hluku a prachu.

Město chce při plánování rekonstrukce spolupracovat také s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Ústeckým krajem a policií, jedním z cílů revitalizace je totiž také dopravní řešení okolí nádraží. „V plánu je úprava celé lokality, vyřešit celý dopravní uzel, zahrnovat by to mělo i ulice Osvobození, Nádražní a Pražská. Chceme, aby to tam bylo více praktické,“ sdělil klášterecký starosta.

Deník oslovil obyvatele Klášterce nad Ohří s dotazem, co si o plánech myslí. Našli se podporovatelé renovace i její kritici.

„Určitě to vítám. Všechno, co se udělá nové, je dobře. Tolik autobusů jako dřív už tam nejezdí, upraví se to, bude to modernější,“ svěřil se Luboš Zámorský, když čekal na autobus. „Jsem rád, že se rozšíří zeleň. Hlavně tady před domy. Bude to bezpečnější i hezčí. Celý ten záměr se mi zamlouvá,“ přidal se muž, který u nádraží bydlí. „Je to dobře, že se to u nádraží oživí. Parkovací místa jsou stále potřebnější. Je to vytížené místo a když se upraví a zmodernizuje, tak jedině dobře,“ těší záměr také Milana Krále.

Naopak některým se plány nelíbí. „Je to zbytečné. Není to tam ani rozbité, ani nějaké problematické. Funguje to, nádraží i okolí je v pořádku. Po městě je naopak hodně míst, která by péči potřebovala. Tady se vyhodí peníze, přitom se mohly použít jinde,“ myslí si například Ladislav Pokratický. „Není to potřeba. Nejsou tam potíže, ani to není nějak zničené. Podle mého je to tam úplně v pohodě. Ty peníze, které to bude stát, se mohly dát na jinou, potřebnější akci,“ přidal se Lukáš Dvořák.

A kdy se má začít autobusové nádraží v Klášterci opravdu proměňovat? „Plánujeme to na příští roky. V nejbližší době k rekonstrukci nedojde. Nebylo by to rozumné. Čeká nás totiž brzy oprava silnice I/13 v té lokalitě a objízdné trasy mají vést právě přes toto území. Byl by nesmysl dělat to teď, rozkopat to, a pak tam vést objízdné trasy a podobně. Nyní to tedy připravujeme administrativně a proměna by tak měla začít až po dokončení oprav na třináctce. Nejdříve za dva, spíše za tři roky,“ přiblížil starosta Štefan Drozd.

Prozatím není jasné ani to, na kolik by rekonstrukce přišla. Podle odhadů by ale stála určitě nejméně několik milionů. „Náklady zatím neznáme, jsme ve velmi počáteční fázi, teprve ve fázi studie. Až budou projekty, bude to jasnější,“ dodal Drozd.