Do konce června bude přístupná nová služba, kterou pro veřejnost zavedlo město Klášterec nad Ohří. Tou je plavání pro veřejnost ve školním bazénu na Základní škole Krátká. Pokračovat má i po letních prázdninách.

Školní bazén v ZŠ Krátká. | Foto: MěÚ Klášterec nad Ohří

Město zajistilo druhý plavecký bazén poté, co si od lidí vyslechlo stížnosti na účet plaveckého bazénu v lázních Evženie. „Společnost, která ho má v pronájmu rapidně navýšila cenu, kdy hodina plavání stojí 250 korun. Proto jsme lidi přesměrovali do našeho bazénu ve škole,“ nastínil starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd.

Druhý plavecký bazén se ve městě otevřel v půlce května, už teď ale město vnímá, že si ho rychle oblíbili. To ostatně zaznívá i v komentářích na sociální síti.

„Paráda, díky. V lázních to tak nechutně zdražili, že se lidem vyplatí jezdit i do Chomutova. Ale tohle je dobrý tah a řešení,“ ocenil Jakub Tůma.

Simona Nedvědová chválila teplou vodu a Eva Hanzlíková výši vstupného. „Cena úžasná,“ vyzdvihla.

Školní bazén je naplněný mírně slanou vodou, která obsahuje méně chlóru než bývá zvykem ve veřejných bazénech. Na délku má 16,4 metru a hluboký je maximálně půl druhého metru.

Vstupné stojí dospělého 60 korun, děti od 3 do 15 let a senioři starší 65 let platí polovic. Bazén je otevřený nejen ve všední dny, ale také v sobotu, kdy mají přednost rodiny s dětmi. Kapacitu má maximálně 27 osob.

Bazén bude pro veřejnost uzavřený na konci školního roku, otevře se opět začátkem září.

