Udržitelně hospodařit s vodou. Takový cíl má nejen Klášterec jako město, ale radnice by ve stejném úsilí chtěla podpořit i obyvatele. Připravuje proto program Klášterecká dešťovka.

V rámci projektu chce město nabídnout vlastníkům rodinných domů k zapůjčení IBC kontejnery. „Měly by sloužit k zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady,“ upřesnil vedoucí odboru životního prostředí Libor Kocáb. Lidé dostanou k dispozici sudy o objemu 1000 litrů. Cena takového zařízení je 5000 korun, které lidé ušetří. „V případě, že by zájemce preferoval menší nádrž o velikosti 500 litrů, mělo by to být rovněž možné,“ dodal Kocáb. Podmínkou je ale dostatečný počet zájemců.

Počet zájemců také rozhodne o tom, jestli město projekt opravdu rozjede. Ještě předtím proto mezi obyvateli provádí průzkum, zda by o nádoby měli vůbec zájem. „Proto si dovolujeme oslovit občany, kteří by se chtěli zapojit, aby nás kontaktovali na odboru místního hospodářství do 30. září, a to e-mailem,“ uvedla Kateřina Šmahelová z odboru komunikace a cestovního ruchu.

K oficiálnímu vyhlášení při příznivé odezvě by mělo dojít, pokud ho rada města schválí, na přelomu letošního října a listopadu. Zájemci pravděpodobně budou muset složit kauci na základě smlouvy o výpůjčce, podle sdělení města by se jednalo o 1000 korun. Výpůjčka je na pět let, s vodními rezervami by se ale občané loučit nemuseli. „Po uplynutí doby výpůjčky si bude moci zájemce nádrž odkoupit za zbytkovou cenu 1000 korun, přičemž na úhradu ceny může být použita kauce,“ sdělil Kocáb.

Vodu zachytávali už naši předkové

Nápad zadržovat dešťovou vodu se lidem v Klášterci líbí. „Je to výborný nápad. Moji rodiče dělávali to samé, vodou zalévali záhonky. Měli na to takové staré necky,“ vzpomněl Klášterečan Luboš Barták.

Některé obyvatele města ale mrzí, že program míří pouze na majitele rodinných domů. „Bohužel se nemyslí na nás zahrádkáře. Pokud nemáte číslo popisné, jste vyřazení i ze všech národních programů. Tak snad v budoucnu dojde i na nás,“ poznamenal například Miroslav Závadský.

Klášterec nebude prvním městem v okrese, které obyvatelům přispívá na zachycování dešťové vody. V Kadani plánují stahovat vodu například ze střech základních škol nebo sportovní haly a zimního stadionu. Na opatření vyhradila kadaňská radnice přes čtyři miliony korun a projekt by se měl naplno rozběhnout příští rok.

Současně chce radnice podpořit i obyvatele rodinných domů. Vypíše dotační titul, díky kterému žadatelé získají až padesát tisíc korun na tvorbu podzemních nádrží.

Národní program Dešťovka

vyhlašuje ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky. Program je určený pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou. Příjem žádostí do programu i nadále probíhá.