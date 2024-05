Drahé energie, vysoké náklady, velký pokles zakázek a odbytu. Právě to jsou důvody, proč se společnost Thun 1794 rozhodla definitvně ukončit provoz v klášterecké porcelánce.

„Je mi to moc líto,” smutní na sociálních sítích Hana Rohlenová. „Porcelánka toho tolik přežila a dnešní doba ji položí. Končí kus historie,“ přidala se Pavlína Pánovová. „Obrovská škoda. Velká škoda, že se nepovedlo ji udržet,“ lituje na sítích také Pavel Karas. „Obrovská tradice a teď už tu nic není. Strašné. Hrozná škoda, moc líto mi to je,“ uzavírá Ludmila Příhodová.

Smutek a lítost. Takové jsou aktuální emoce Kláštereckých. Ve městě porcelánu úplně zavírá porcelánka, která byla s Kláštercem spjata mnoho generací.

Loni na podzim nejdříve utlumila porcelánka v Klášterci výrobu, ta tam následně nakonec úplně skončila. Důvodem byly vysoké náklady a na druhé straně velký úbytek zakázek. Vedení firmy doufalo, že to bude stačit.

„Covid jsme ustáli bez ztráty kytičky. Pak ale přišlo skokové zdražení energií, to byla první rána. Provoz haly se kvůli tomu stal nerentabilní,“ nastínil tehdy Deníku generální ředitel společnosti Vlastimil Argman. „Poslední kapka nastala s výkyvem v zakázkách, kdy nám klesá odbyt o 15 až 20 procent. Když spojíte energie a pokles zakázek, racionální úvaha nás vede k tomu, abychom zavřeli a kus výroby přesunuli do Nové Role a Lesova, kde máme další provozy,“ doplnil loni.

Porcelánka v Klášterci ale podle tehdejšího rozhodnutí neměla skončit úplně. Měla dále jet dekorovna, mělo se pálit a balit polotovary z dalších dvou závodů v karlovarském kraji. Jenže propad pokračoval a tak teď se klášterecká porcelánka zavírá definitivně. O práci podle serveru Novinky.cz přišlo celkem zhruba 60 lidí.

Firma dosáhla loni tržeb ve výši 394 milionů korun, což bylo o téměř 100 milionů méně než rok předtím. A porcelánka tak vloni skončila ve ztrátě. „Co se týká odbytu, tak první tři měsíce letošního roku byly opravdu špatné,“ uvedl generální ředitel Vlastimil Argman, že ani začátek letošního roku nebyl pro společnost růžový. Postupně ale prý zakázek opět přibývá, situace začíná být lepší a firma další propouštění neplánuje.

Porcelánku založil v roce 1794 v Klášterci nad Ohří hrabě František Josef Thun a Jonann Nikolaus Weber. Jako první v Čechách začala s výrobou takzvaných cibuláků podle míšeňských vzorů. Bylo to kolem roku 1870. Nejvíce výrobků společnosti putuje na český trh, velká část míří také do Evropy, ale i na další trhy, například do USA nebo Brazílie. Klášterecká porcelánka je známá také z filmového plátna, v roce 1974 se tam natáčel oblíbený český snímek Holky z porcelánu.