Klášterec pořádá dobročinnou sbírku použitého ošacení

Klášterec nad Ohří - Lidé mohou své příspěvky nosit na začátku příštího týdne na úřad.

Ilustrační foto.Foto: archiv VLP

Pánské, dámské, dětské, zimní i letní, všechno je potřeba. Klášterec nad Ohří opět pořádá sbírku použitého šatstva, lůžkovin, obuvi a hraček. Město Klášterec nad Ohří ve spolupráci s charitativní organizací Naděje pořádá dobročinnou sbírku.

Svoje příspěvky můžete nosit do salonku městského úřadu od 6. do 8. listopadu, od 8 do 17 hodin. Věci musí být čisté, nepoškozené a zabalené do igelitových pytlů. Z ekologických důvodů nebude úřad přijímat elektroniku, nábytek, koberce nebo kočárky.