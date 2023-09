Více peněz z peněženky než dosud budou muset vydat od příštího roku lidé v Klášterci nad Ohří za odvoz odpadů. Zastupitelé zvýšili poplatek z 500 na 960 korun na rok. Zdražovalo se po 19 letech, radnice navýšení zdůvodňuje extrémním nárůstem nákladů na svoz. Zatímco v roce 2010 doplácelo město zhruba 5 milionů, letos už to má být kolem 20. Od poplatku budou osvobozené děti, méně budou platit starší 75 let. Část zastupitelů a veřejnosti zdražení kritizuje, město by si údajně zvýšené náklady mohlo dovolit.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Od roku 2005 se v Klášterci platilo za svoz odpadů 500 korun. Zdražení tedy přichází po 19 letech. Pro navýšení hlasovalo 11 kláštereckých zastupitelů, 8 bylo proti. „Je to reakce na obrovské zvýšení nákladů. Všechna města musí odpady zdražovat, všichni v okolí ceny navyšují. I po zvýšení bude město svoz stále výrazně dofinancovávat, musíme se chovat jako řádní hospodáři. Město se musí starat i o další věci, chodníky, infrastrukturu, školy, školky a podobně,“ zdůvodnil navýšení starosta Klášterce Štefan Drozd (Máme rádi Klášterec – STAN).

Nově budou lidé v Klášterci ročně platit 960 korun. Nová sazba vychází na 80 korun za měsíc. Poplatek bude možné hradit najednou do 31. března nebo ve třech splátkách. Od placení poplatku budou nadále osvobozené děti do 18 let a lidé umístění v psychiatrické léčebně nebo léčebně dlouhodobě nemocných. Lidé starší 75 let budou platit poloviční poplatek.

Někteří zastupitelé nárůst poplatku tvrdě kritizovali, žádali, aby zůstal stejný nebo se zdržovalo méně. „Nemohu to podpořit. Při současných cenách v obchodech, pohonných hmot a všeho dalšího, myslím, že město by mohlo i nadále tuto služby dofinancovávat. Město by to mohlo unést i nadále,“ uvedl Jaroslav Kohout (Společně pro lepší Klášterec s podporou SPD). Část výdajů by podle něj mohly pokrýt zvýšené daňové příjmy. „Finance města jsou v dobrém stavu,“ konstatoval. Kromě stávající výše poplatku by si prý dokázal představit i pozvolnější nárůst jeho výše, s tak výrazným zdražením ale nesouhlasí.

„V době, kdy je ekonomická situace lidí tak špatná, navrhujete zvýšení o sto procent. Myslím, že by se město mělo spíše zaměřit na koncepci třídění, lépe občany motivovat k třídění,“ uvedla Kateřina Mazánková (ANO 2011) s tím, že kde se třídí, platí se méně. Zástupci ANO upozornili, že v Klášterci se sice podíl netříděného odpadu snížil, město ale zdraží.

I podle Mazánkové by městská kasa výraznější zátěž zvládla. Uvedla také, že před volbami se údajně slibovalo, že se zdražovat nebude. Navrhla mírnější zvýšení poplatku na 750 korun, to ale zastupitelé neschválili.

Vedení radnice i nyní slíbilo, že v současném volebním období, již zdražování nepředpokládá. Podle zákona přitom mohou zastupitelé poplatek zvýšit až na 1200 korun.

Mírnější navýšení než na 960 korun by podle vedení města prý stejně bylo jen dočasné, náklady extrémně rostou, kvůli inflaci i zdražování vstupů. „Ceny za svoz odpadů každým rokem výrazně rostou. V poslední době enormně. Nezbývá, než poplatek zvednout,“ uvedla také vedoucí finančního odboru klášterecké radnice Veronika Dlouhá.

Radnice argumentuje tím, že nelze donekonečna zvyšovat podíl a náklady města. Podle vedení města je zvýšení poplatku nevyhnutelné. Zdražují nejen odpady, ale také provoz policie, dražší jsou investice a podobně.

Zatímco například v roce 2010 byly příjmy z poplatku kolem 5 milionů, výdaje na odpady činily „jen“ 10 milionů, město tak doplácelo zhruba 5 milionů. Už v roce 2016 ale město vybralo stejně, náklady ale byly více než 15 milionů. Letos mají lidé za poplatky zaplatit opět zhruba 5 milionů, výdaje se ale odhadují už na 25 milionů. Klášterec tak má doplácet už 20 milionů za rok.

A příští rok mají být náklady ještě vyšší, zhruba 30 milionů. Za zvýšený poplatek má ale město vybrat 10 milionů, podíl města by se tak podle předpokladů radnice mělo podařit udržet.

„Město je v dobré finanční kondici, ale jako dobří hospodáři se musíme starat, aby to tak bylo i dál. Musíme to udržet,“ dodal radní Jiří Mudroňka (Máme rádi Klášterec – STAN).

A co na to lidé v Klášterci? Různí se také názory veřejnosti. Části se zdražení vůbec nelíbí, další ho chápe. „Samozřejmě, že nejsem rád. To je logické. Ale zdražuje všechno, město nemůže platit všechno. Netěší mě to, to vůbec, ale chápu to,“ svěřil se například Milan Sobotka. „Ta částka není tak hrozná a náklady rostou. Odpad tvoříme, tak ho musíme platit. Když si to rozpočítáte na měsíce, není to tolik, není to tak strašné,“ myslí si Eva Patáková.

Naopak další lidé za zdražení radnici tvrdě kritizují. „Je to špatně. Je to jednou tolik, kde na to mají pořád lidi brát,“ ptá se Miluše Honzová. „Radnice by měla lidem pomáhat, ne je vysávat. Myslím, že město by si mohlo dovolit, aby ceny za odpad zůstaly stejné. A navíc, kdyby aspoň byl ve městě pořádek, kdyby se uklízelo. Ale je tu binec, kdyby byl pořádek neřeknu,“ tvrdí Lenka Dvořáková.