Lidé v Klášterci nad Ohří budou rozhodovat, které projekty, z těch které navrhla veřejnost, se uskuteční v roce 2023. Hlasováním budou vybírat od 1. do 15. prosince.

Fitness prvky. Ilustrační foto | Foto: Josef Hutěčka

Veřejnost letos zaslala na kláštereckou radnici šest projektů, které by se v ulicích města mohly uskutečnit. V nabídce je například fotopoint. Místo, kde by se turisté i místní mohli fotit, by mělo vzniknout v zámeckém parku, připomínat má tradice města. Další nápad se týká rozšíření hřiště v Útočišti o fitness prvky. O hlasy lidí bude usilovat také projekt, který chce rozšířit hřiště v Rašovicích nebo vzpomínkové místo pro zvířecí miláčky. Nikoli zvířecí hřbitov, ale pietní místo, kde by bylo možné umístit vzpomínkový předmět. V návrzích je také květinový záhon v ulici 17. listopadu nebo vznik klidové zóny v aleji v Topolové ulici.