“To, že nám chybí pediatři, nás trápí tolik, že jsem napsal řediteli kadaňské nemocnice, jestli by nám nemohl nějak pomoci,” potvrdil starosta Štefan Drozd (Máme rádi Klášterec – STAN). “Dosud jsme inzerovali v medicínských časopisech a inzerujeme tam dále. Pediatrovi, který by nastoupil v Klášterci, nabízíme bydlení v nově zrekonstruovaném bytovém domě, ale nic. Ohlas nulový,” zkonstatoval.

Ve městě podle jeho slov původně působily tři praktické lékařky pro děti a dorost. Aktuálně mají v ulici Sadová, kde je komplex zdravotního střediska s lékárnou, ordinaci lékařky dvě. Doktorka Věra Fleglová ale kvůli nemoci několik měsíců chybí, její pacienty tak převzala lékařka Ivana Kadlecová. Ta kvůli vytížení telefonáty přijímá jen zřídka, rodiče malých pacientů si rezervují schůzky elektronicky.

“Po dobu nemoci paní doktorky Fleglové budeme ošetřovat i její pacienty. Aby se nám to povedlo zvládnout, prosíme vás o spolupráci. Každé dítě musí být objednané – předejdeme tomu, aby do čekárny přišlo najednou všech 60 dětí, které chceme denně ošetřit,” žádá lékařka. Jakmile je kapacita ordinace vyčerpaná, odkazuje rodiče do Kadaně. “V případě akutních potíží bude dítě vyšetřeno na dětském oddělení v Kadani – je to domluvené,” doplnila.

Přestože lékařka podává výkon hraničící s jejími možnostmi, rodiče dětí nepociťují nedostatek v poskytované péči.

“Termíny jsou dost plné a zpočátku byla dost plná i čekárna. Vše ale funguje jak má,” ocenil Lukáš Štefko, který přišel do ordinace s pětiletým synem.

Podle Daniely Weisserové je lékařka rodičům k dispozici jak je to jen možné. “Na dnešek jsme byli objednaní. Tuhle jsem ale volala doktorce, protože mi malý spadl a rozsekl si ret,” vypověděla matka více než ročního chlapečka. “Já panikařila, ona nás ale hned poslala na chirurgii. Vím tedy, že kdyby měl teploty, můžu volat. Řekla by ať přijdeme, že třeba budeme chvíli čekat, ale vzala by ho,” je přesvědčená.

Velkou péči lékařka věnuje například také pětiměsíční dceři Jany L. “Dcera má nemocné ledviny, takže se nám paní doktorka dost věnuje. Bere nás hned. Komunikujeme spolu mailem,” uvedla mladá žena. “To že ve městě chybí pediatři je ale pro ostatní rodiče dětí určitě špatné. Nejdříve skončila doktorka Šubrtová, teď onemocněla doktorka Fleglová a vše je na naší lékařce,” doplnila.

Starosta města už domluvil jednání s ředitelem kadaňské nemocnice Petrem Hossnerem. “Představovali bychom si to tak, že by u nás pediatr z nemocnice ordinoval několik dní v týdnu,” uvedl starosta Drozd. “Spolupráci bychom rádi nastavili dlouhodobě, protože to nevypadá, že by se situace měla v dohledné době zlepšit. Než ministerstvo přijme koncepční řešení a lékařské fakulty budou uzpůsobeny, uběhnou roky,” předpokládá.

Ředitel nemocnice potvrdil, že bude s vedením města jednat, výsledek ale nechce předjímat. “O pacienty ale bude v každém případě postaráno,” ubezpečil.

Viník? Zrušení studijního oboru



Příčinu toho, že populace pediatrů stárne a mladí lékaři je nenahrazují v dostatečném počtu, vidí Sdružení praktických lékařů v tom, že chybí samostatný studijní obor, který by přinesl více praxe s dětmi v ordinacích pediatrů. Náročnější je také cesta lékaře po ukončení lékařské fakulty ve srovnání s všeobecnými praktickými lékaři. Praktici proto vypracovali návrh nového systému vzdělávání, který by znovu zavedl specializovaný obor pro budoucí dětské praktiky. Další kroky ale záleží na Ministerstvu zdravotnictví.