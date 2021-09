V Klášterci nad Ohří totiž chystají komentovanou prohlídku tamního zámeckého parku. Sraz je v neděli 26. září v 15 hodin u zámecké kašny, vstupenky je nutné si zakoupit v informačním centru u radnice. Děti do 12 let v doprovodu dospělé osoby mají vstup zdarma, dospělé zážitek přijde na 30 korun. Provázet bude František Kroupa, prohlídka bude prodloužena o povídání o Doupovských horách.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.