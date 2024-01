„Chtěla jsem dělat něco, co by mělo smysl a co by mě naplňovalo, a tak jsem se začala věnovat aromaterapii a všemu co s ní souvisí,“ vysvětluje Kristýna Rolincová. „Skrze ni ošetřuji tělo i psychiku a opečovávám zraněnou duši. Prožitá traumata se totiž propisují do těla,“ dodává.