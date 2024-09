Svářeči V případě zájmu nás kontaktujte: - emailem na: mzdovaucetni@stspru.cz, zašlete strukturovaný životopis - telefonicky v pracovní dny PO - PÁ od 07:00 do 13:00 hod na tel.č. 474336416, 722681152. Požadované vzdělání: - základní vzdělání nebo - nižší střední odborné nebo - střední odborné s výučním listem. Upřesňující informace: - platný svářečský průkaz, - praxe svářením CO, - samostatná a zodpovědná práce v kolektivu, - manuální zručnost, pečlivost a dobrý zdravotní stav, - schopnost pracovat v týmu i samostatně, - spolehlivost a zodpovědný přístup k práci. Zaměstnanecké výhody: - stabilní zázemí české firmy s dlouhou historií, - finanční ohodnocení odpovídající dosavadní praxi a zkušenostem, - dotované závodní stravování, - možnost svozu do zaměstnání firemním vozem. 22 000 Kč

