/FOTO/ Nebezpečné místo, kde se odehrála už řada tragédií se smrtelnými následky a mnoho a mnoho vážných nehod. To je křižovatka mezi Chomutovem, Kláštercem nad Ohří a Kadaní na I/13 u Vernéřova. Odbočit, či vyjet na hlavní silnici, je tam ve špičkách obtížné, šoféři tam nezpomalují a často riskují. Už brzy se to má změnit, začne proměna křížení na kruhový objezd, který má dopravu zklidnit. Odstartuje už v pondělí 31. července.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavla Mrázková

Proměna má trvat 84 dní, hotovo má být 22. října. Šoféry čekají výrazná omezení. „Stavební práce budou rozděleny do šesti etap, během kterých budou některé části silnic uzavřeny a doprava bude vedena přes objízdné trasy,“ informují shodně weby Kadaně i Klášterce nad Ohří.

První etapa je plánovaná od pondělí 31. července do 7. srpna. Bude při ní uzavřena část silnice II/568 vedoucí k průmyslové zóně Vernéřov. Naváže druhá, při které bude od 7. do 14. srpna uzavřeno odbočení na Kadaň.

Během třetí etapy, od 14. do 21. srpna, nebudou potřebné objízdné trasy, přesto budou omezení výrazná. Bude se totiž frézovat na I/13 I II/568 a provoz budou řídit silničáři. V další fázi dojde k výstavbě provizorní okružní křižovatky pomocí přechodného dopravního značení. Výstavba v té době bude probíhat uvnitř budoucího prstence kruhového objezdu.

Molo, pobytové louky a psí hřiště. Odborníci překreslí Pražská pole v Chomutově

Závěrečné dvě etapy jsou v plánu v závěru záři a poté do 22. října, uzavřena bude vždy polovina komunikace I/13 spolu s jednou odbočkou, na Kadaň nebo na Vernéřov.

Velmi frekventovaná křižovatka na I/13 mezi Chomutovem, Kláštercem a Kadaní se má proměnit na kruhový objezd.Zdroj: se svolením ŘSDProměna má přijít na 8,7 milionu korun bez DPH, stavět má společnost Strabag. „Okružní křižovatka je navržena jako jednopruhová o vnějším průměru 46 metrů. Středový ostrov bude mít výšku 1,5 metru a bude tvořen zeminou, která bude oseta travním semenem,” představila budoucí vzhled místa mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Dana Zikešová.

Některým řidičům se plán nelíbí. Podle nich se doprava na hlavním tahu výrazně zpomalí, myslí si, že ve špičkách se tam bude čekat, bojí se kolon. Také říkají, že na silnici první třídy mimo město kruhový objezd nepatří, někteří řidiči tam prý dál budou riskovat.

Naopak další část šoférů je pro. Jsou rádi, že se nebezpečná křižovatka změní a zklidní, ubyde podle nich nehod.

Policie zadržela dealery pervitinu z Chomutova a Ústí. Našla vybavenou varnu

Vznik okružní křižovatky vítají také dopravní experti. „Za mě je určitě dobře, že se tam udělá kruhový objezd. Bude to prospěšné. Ucpává se to tam, kde je více objezdů za sebou. To tam nebude. Myslím, že to tam nebude tak hrozné, jak si někteří myslí,“ myslí si Jan Pechout, jenž se desítky let zabývá bezpečností silničního provozu.

„Hodně špatně se tam najíždí od Kadaně, řidiči tam jezdí po hlavní hodně rychle. Navíc tam trochu klame horizont. Opravdu hodně nebezpečné to tam je. Teď se zrovnoprávní ramena, provoz se sice trochu zpomalí, ale bude mnohem bezpečnější. Asi by bylo lepší mimoúrovňové řešení, ale to je o jiných penězích, a také by to nebylo tak rychle,“ pokračoval pro Deník.

„Vítám to. Je podle mě dobře, že tam kruhový objezd bude. Opravdu to tam potřebovalo zklidnit,“ dodal Jan Pechout.

OBRAZEM: Vinné trhy v Březně nabídly ušlechtilé víno ze severu Čech

Také Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které přestavbu naplánovalo a financuje, trvá na tom, že se situace v lokalitě zklidní, podle tamních odborníků se místo ucpávat nebude. Hlavním důvodem renovace je zvýšení bezpečnosti. „V úseku je v současné době rychlost snížena na 70 kilometrů v hodině, avšak není často dodržována a dochází tam k dopravním nehodám. Díky technickému řešení okružní křižovatky, která bude mít vnější průměr 46 metrů, dojde pouze k mírnému zpomalení provozu,” říká mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

Plynulost provozu se údajně nezhorší. „Na okružní křižovatku s těmito technickými parametry se plynule a bezpečně připojí všichni řidiči jedoucí po silnici I/13 a silnici II/568 spojující Kadaň a průmyslovou zónu ve Vernéřově,“ dodala mluvčí.