„Společnost Lázně Evženie, jež je společným podnikem města Klášterce nad Ohří a společnosti Priessnitzovy léčebné lázně, vybrala jeden ze tří architektonických návrhů podoby nového lázeňského domu s ubytovací kapacitou až 200 lůžek. Zvolila variantu světlé budovy v moderním stylu s prosklenými plochami a s umístěním zeleně a fotovoltaických panelů na střeše. Jejím autorem je Jaroslav Ševčík a Arch Z Studio,” informovala klášterecká radnice.

Prezentace začne v úterý 7. února v 16 hodin, veřejnost se s vítěznou studií bude moci seznámit v kulturním centru.

Vybíralo představenstvo společnosti, kromě moderního vzhledu mělo na výběr ještě z návrhu, který připomínal horské středisko, další studie připomínkou hrázdění odkazovala k tradicím Krušnohoří. O návrzích debatovali v minulých měsících také zastupitelé, ale i veřejnost prostřednictvím sociálních sítí.

Do soutěže se přihlásila tři architektonická studia, kromě ubytování budoucích hostů se museli architekti popasovat také s parkováním a využitím obnovitelných zdrojů.

První hosty má přivítat v roce 2026

Náklady na architektonické studie dosáhly 300 tisíc korun. Nyní bude vítězný návrh rozpracován, na jaře se má začít pracovat na projektech. Nový lázeňský dům, který má výrazně rozšířit současné ubytovací kapacity, má podle dohod začít sloužit začátkem roku 2026.

Majoritním akcionářem společnosti Lázně Evženie jsou Priessnitzovy léčebné lázně, město Klášterec nad Ohří v ní má 49 % podíl.

Klášterec se v budoucnu chce stát vyhledávaným lázeňským městem. „Máme tři léčivé prameny, ale víceméně lázně jako takové, že by k nám jezdil někdo třeba na měsíc se léčit, nejsou. Tam směřujeme, to je náš cíl,” uvedl už dříve starosta města Štefan Drozd.

Současná ubytovací kapacita se pohybuje v desítkách míst. „Lázně bez určité kapacity se nedají provozovat. Právě proto by měl nový lázeňský dům být vybudován. Hosté tu budou ubytováni dlouhodobě a lázeňství by pak mohlo oživit město. Nemají jen procedury, mají také spoustu volného času. Chtějí zajít do kavárny, na divadlo, do obchodů, na zámek. Právě oživení a posunutí města je náš hlavní cíl,” dodal starosta Klášterce nad Ohří.