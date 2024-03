„Předpokládanou dobu zahájení je složité odhadnout. Původně jsme chtěli začít v roce 2025, myslím ale, že to nestihneme,“ upozornil klášterecký radní pro investice a místopředseda představenstva společnosti Lázně Evženie Vojtěch Marvan. „Instituce, které se k záměru vyjadřují, dodržují určité lhůty. Když nám dají podnět na změnu, my ho sice co nejrychleji zapracujeme, následně má ale instituce třicet dní na projednání. Tím se to zdržuje,“ vysvětlil. Podle jeho slov se průtahy týkaly například řešení kanalizace a odpadních vod.

Radnice nicméně očekává, že by v pololetí mělo být vydané stavební povolení a územní rozhodnutí. Následně se mají akcionáři společnosti Lázně Evženie, kterými jsou město Klášterec nad Ohří a Priessnitzovy léčebné lázně, rozhodnout, jestli budou postupovat klasickou cestou a pustí se do prováděcího projektu a následně stavby, nebo vše zadají metodou design and build. Tak vznikl nový kulturní dům. V tom případě by byla odpovědnost za zpracování projektové dokumentace přenesena na zhotovitele stavby a vše by se mohlo urychlit.

Mění se také výše předpokládaných nákladů za lázeňský dům. Původně odhadovaná cena byla 300 milionů korun, nyní se jedná o zhruba 400 milionů. „První odhady se ale dělají ve fázi studie, kdy se počítá ryze objem stavby. Jakmile se začíná s pomocí projektování zpřesňovat technologie, naskakuje to,“ vysvětlil Marvan. K tomu se přičítá také inflace.

Podle místostarosty pro investice Petra Hybnera bude město se svým partnerem hledat vhodný dotační titul. „Na lázeňství žádný vypsaný není, ale jsou tu sekundární dotační tituly, které se týkají úsporných opatření – například fotovoltaiky,“ doplnil.

Město také druhým rokem navyšuje základní jmění společnosti vždy o 15 milionů, což je část prostředků, která poslouží na výstavbu.

Nový lázeňský dům má městu přinést to, co mu velice chybí, a to více lůžek pro lázeňské hosty, další restauraci a služby, které mají spolu s gastroprovozem sloužit i místním lidem. Jeho podoba bude minimalistická, prosvětlená a plná skla, využívat bude fotovoltaiku a tepelná čerpadla. Tak ji navrhl architekt Jaroslav Ševčík z Arch Z Studia.

Hotelová část má hostit až dvě stě lidí v pohodlných dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím. Každý pokoj má mít svou lodžii nebo terasu s výhledem na řeku a do zeleně. Vstupní a lázeňská část budou mít recepci, prostorný lobby bar, salonek a restauraci pro sto lidí. Součástí bude venkovní terasa s návazností na nový park a kolonádu podél řeky. Prostor uvnitř bude věnovaný také ordinacím, ošetřovnám lékařů a pracovištím s vodoléčbou, elektroléčbou a masážemi. Počítáno je s tělocvičnou a posilovnou. Střecha je plánovaná jako zelená pobytová terasa. Parkování má být z větší části pod zemí.

Ve společnosti Lázně Evženie má město Klášterec nad Ohří podíl 49 procent a 51 procent náleží společnosti Priessnitzovy léčebné lázně Jeseníky.

