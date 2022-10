„Studie představují jakési vize – směry, kterými se můžeme z hlediska lázeňství vydat,” nastínil klášterecký radní pro výstavbu a rozvoj města Vojtěch Marvan. Ten je současně i místopředsedou představenstva Lázní Evženie, jež určí vítězný návrh. „Představenstvo musí ze zákona nějak hospodařit a je jako jediné schopné vybrat vhodný objekt tak, aby byl provozuschopný, rentabilní a aby se dal vůbec vystavět. Zároveň ale budeme rádi, když se zapojí veřejnost se svými podněty,” vyzval.

Lázně Evženie

Město zveřejnilo vizualizace na svých oficiálních webových stránkách a také na facebookové stránce, kde se lidé k návrhům vyjadřují nejvíce. Jejich pohledy se různí. „Já vím, že je teď moderní čistý design, bílá fasáda, šedá okna, ale nepřijde mi, že by se něco takového hodilo do lázní,” vyjádřila se například Michaela Juříková. Karel Bednář je zase proti náznaku hrázdění. „Vytvořit ve městě repliku lázeňské architektury z 19. století je kýč,” myslí si. Nic by neměnila pisatelka, která se podepisuje jako Betty Jurenová. „Mně se to líbí, jak to je. Proč mají všude stát baráky,” reagovala na přehled tří návrhů.

Městský architekt Ladislav Komrska nejvíce souzní s myšlenkovými pochody, kterými se řídil autor návrhu té nejmodernější stavby. „Jde o to, že lázně, které budeme dělat, už nebudou těmi minilázničkami, jako máme dnes, ale lázněmi s velkým L. Budova by tedy měla být kombinací monumentality, ale zároveň i maximální prodyšnosti a průhlednosti,” podělil se o svůj pohled. „Měla by mít dostatek prosklených ploch, které by v zimě umožnily procházení hostů bez toho, že by mrzli venku, a zároveň aby lidé mohli sdílet venkovní prostor. Líbí se mi, že jsou ve zmíněném návrhu tyto role splněny,” dodal. Jak ale zdůraznil, ztotožňuje se čistě s přístupem architekta, nikoli s výsledným návrhem se všemi jeho detaily.

Přeměna lázní v knihovnu 21. století: Chomutov hledá architekta

Náklady na pořízení architektonických studií dosáhly celkem 300 tisíc korun. Jakmile představenstvo vybere vítěznou studii, představí ji veřejnosti na veřejném projednání a nechá ji architektonicky dopracovat o další podněty odborníků a případně i místních lidí. Na přelomu zimy a jara by pak měli nastoupit projektanti.

Další harmonogram je dopředu určený akcionářskou dohodou. Provoz nového lázeňského domu má být zahájený začátkem roku 2026, samotná stavba se tedy může rozběhnout ani ne za dva roky.

Majoritním akcionářem společnosti Lázně Evženie jsou Priessnitzovy léčebné lázně, 49procentní podíl v ní má město Klášterec nad Ohří.