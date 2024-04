„Zvládla jsem to s nimi za pět dní. Podařilo se to i díky sportovnímu kočáru, protože když děti nemohly, vezly se. A když jsem nemohla já, odložila jsem si do něj těžký batoh,“ přiblížila mladá maminka.

S dětmi v průběhu let objevovala centrální Krušnohoří, okolí Měděnce, Hory sv. Šebestiána, Božího Daru, Jáchymova a Nejdku. Často se jednalo o malé cestičky, které nebývají k nalezení ani na mapě. Stan s sebou nebrala, jen spacáky a jídlo.

„Spaly jsme ve zděných přístřešcích, například na autobusových zastávkách, abychom byly chránění před náporem větru a před deštěm," přiblížila Dominika.

O výletech s dětmi blogovala hlavně v době pandemie, aby se podělila o tipy, kde strávit čas na čerstvém vzduchu. Příspěvky vydávala také na instagramu a prostřednictvím online magazínu Krušné hory s dětmi. Dokonce začala pracovat na průvodci Krušnými horami.

O pohoří, které se táhne v délce 130 kilometrů na české i německé straně, mluví jako o srdeční záležitosti. „Od dětství jsem měla kopce Krušných hor na dosah ruky,“ vysvětlila Dominika. Že jsou oproti Šumavě, Krkonoším a dalším pohořím podceňované, může být podle jejích slov i výhoda, protože nejsou tolik zahlcené turisty. „Když je procházím, skoro nikoho nepotkávám,“ líbí se jí.

Před nedávnem se s rodinou přestěhovala do domku na Křivoklátsku, do Krušnohoří ji to ale stále táhne. V budoucnu by si tam chtěla pořídit pozemek a na něm postavit maringotku, jak prozradila. Možná tam i chovat včely.

Vrací se i do svého rodného Klášterce nad Ohří, kde měla nedávno výstavu fotografií lidí z okraje společnosti. Fotografování je totiž její celoživotní vášeň. Snímky reportážně zachycovaly mimo jiné i situace a tváře obyvatel vybydleného věžáku v Mírové ulici těsně před jeho uzavřením. Často se jednalo o drogově závislé, prostitutky a bezdomovce, kteří se tam stáhli z okolí, ale také dlouhodobě usazené sociálně slabé rodiny.

„Byl to více než roční projekt, kdy jsem dokumentovala život těchto lidí. Někdo o nich nechce ani slyšet, mě ale jejich život zajímá a o tento pohled jsem se chtěla podělit. Nešlo o vyvolání averze ani lítosti,“ vysvětlila tvůrkyně.

Dominika Hořáková

Je jí 33 let. Vystudovala střední školu ekonomického směru a marketing na VŠFS. Podniká v oblasti realit. Je fotografka na volné noze. Působí jako členka spolku DoKrajin, který se snaží oživit paměť a kulturu Krušnohoří, jež utrpěla v důsledku poválečných změn. Ve spolku má funkci správkyně Krušnohorské knihovny. Ta je nejucelenější sbírkou krušnohorské a sudetské literatury.

