Vyjet na I/13 mezi Chomutovem a Kláštercem od Kadaně nebo průmyslové zóny, případně tam odbočit, není v dopravních špičkách úplně jednoduché. Na velmi frekventované křižovatce u Vernéřova dochází často k nehodám a nebezpečným situacím, řidiči tam nezřídka jezdí hodně rychle. Problémové místo, kde vyhaslo i několik lidských životů, má zklidnit kruhový objezd. Jeho výstavba má začít už letos v červenci, hotovo má být v říjnu.

Velmi frekventovaná křižovatka na I/13 mezi Chomutovem, Kláštercem a Kadaní se má proměnit na kruhový objezd. | Foto: se svolením ŘSD

„U Vernéřova na Chomutovsku na silnici I/13 plánujeme v červenci 2023 zahájit stavbu okružní křižovatky, která nahradí stávající průsečnou úrovňovou křižovatku. Přestavbou bude zajištěna větší bezpečnost a plynulost silničního provozu,” uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Dana Zikešová.

Karambolů a nebezpečných situací bylo na křižovatce u Vernéřova za poslední roky dost a dost. Hromadná nehoda s vážnými zraněními se tam například odehrála letos v březnu, v únoru 2021 tam zemřeli dva lidé. Další životy vyhasly v minulých letech. Vážně zraněných bylo na křižovatce I/13 s II/568 už také dost. A právě to by měl plánovaný kruhový objezd změnit.

„Zprovoznění plánujeme v říjnu tohoto roku,” pokračovala mluvčí ŘSD. Proměna má přijít na 8,7 milionu korun bez DPH, stavět má společnost Strabag.

Šoféři oslovení Deníkem vítají, že se situace na křižovatce, řeší. Část jich ale nepodporuje vznik kruhového objezdu. „Určitě to tam chce zklidnit. Ale jsou jiná řešení. Kruhové objezdy patří do měst, ne na silnici první třídy mezi městy. Ať se tam třeba hlídá více dodržování předpisů. Všechno se teď řeší kruhovými objezdy, ale ne všude se hodí. Nemyslím si, že by tam byl kruhák nutný,“ říká například Ivan Bruk, který místem často projíždí. Zhoršit se podle něj může plynulost provozu na frekventované hlavní silnici.

Další řidiči jsou pro. „Když to pomůže, aby tam nebylo tolik nehod, tak je to dobré řešení. Zbrzdí to provoz, hlavně závodníky,“ souhlasí Milan Tesař. „Jsem pro. Bude to bezpečnější. A bude se tam dát lépe najet z vedlejší,“ přidává se Lukáš Černý s tím, že sice šoféři na hlavní budou muset trochu přibrzdit, bezpečnosti to ale podle něj pomůže.

A jak bude nový kruhový objezd vypadat? „Okružní křižovatka je navržena jako jednopruhová o vnějším průměru 46 metrů. Středový ostrov bude mít výšku 1,5 metru a bude tvořen zeminou, která bude oseta travním semenem,” popsala Dana Zikešová.