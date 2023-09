Poslední porcelán, který byl v Klášterci vyrobený, jsou jídelní soupravy a elegantní šálky na stopce řady Marie Luise. „Také jsme dnes dokončili zakázku pro město Chomutov," podotkl ředitel kláštereckého provozu Jan Štefl. „Jsou to hrnky na vánoční trhy, do kterých se zřejmě bude nalévat svařené víno. Je to běžný hrnek s dekorací podle přání zákazníka, to pro nás nebyl problém. Co jsme ale dosud nikdy nedělali, abychom dovnitř vkládali rysku s údajem 0,2 litru," dodal s úsměvem.