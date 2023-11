/FOTO, VIDEO/ Na Chomutovsku se otevřelo špičkové logistické a průmyslové centrum za více než půl miliardy korun. Jedná se o Garbe Park Klášterec II. Jeho větší část převzal do užívání německý výrobce těsnících systémů Isolite, který zásobuje automobilky zvučných jmen i leteckou výrobu.

Takhle rostl Garbe Park v Klášterci nad Ohří. | Video: Progresus a Garbe Industrial Estate CEE

Testovací provoz spouští vzápětí. „Produkci zahájíme už zítra,“ potvrdil v úterý 28. listopadu generální ředitel společnosti Isolite Stefan Brungs. „Už tu máme nějaké stroje: lisy a lasery pro řezání, další navezeme. Pracujeme s pokročilými technologiemi, využíváme roboty,“ doplnil.

V testovacím provoze začne pracovat zhruba sto lidí. Jedná se především o operátory strojů, dělníky, elektromechaniky, lidi ve výrobě a také administrativu.

Do jara příštího roku se chce výrobce dostat na tři sta zaměstnanců. Hlavním cílem je pro něj nabírat pracovníky z regionu, jak zdůraznil ředitel. „Je pro nás ctí být tady na Chomutovsku, toto místo jsme si vybrali a naším cílem je rekrutovat lidi z této oblasti,“ doplnil.

Společnosti Isolite působí na trhu už čtyřicet let. Zabývá se výrobou vysokoteplotních izolačních systémů pro automobilky jako je Škoda, Volkswagen i výrobce luxusních aut Bentley, Mercedes, BMW a Porsche. Pobočky má ve Spojených státech i v Evropě, kde hledala místa, kam svou výrobu rozšířit. A volba padla na Chomutovsko. Bylo to díky vynikající poloze v průmyslové zóně Verne v blízkosti silnice I/ 13 a dálnice D7. Do nového areálu chce přesunout sofistikovanou výrobu určenou pro automobilové odvětví a počítá tam i s umístěním vlastního výzkumného centra.

Klášterecká radnice příchod investorů a výrobce kvituje. Starosta Štefan Drozd (Máme rádi Klášterec – STAN) vidí přínos v rozšířené nabídce pracovních míst pro místní lidi a díky dani z nemovitosti poplyne více peněz i do rozpočtu města.

„Hlavně se však říká, že do České republiky neplynou investice, přitom tady vidíme pravý opak,“ poukázal starosta. „Z toho mám skutečně radost,“ dodal.

Nový logistický areál Garbe Park Klášterec II nechal postavit německý odborník na průmyslové nemovitosti - společnost Garbe Industrial Estate CEE ve spolupráci s českou investiční skupinou Progresus. Dodavatelem byla česká společnost Imos. Zvládla to v mimořádně krátkém čase během pouhých osmi měsíců.

„Vše, co jsme si naplánovali, ve skutečnosti proběhlo rychleji než na papíře. Každý termín byl splněný dříve a každý náklad byl o něco levnější díky maximální efektivitě,“ uvedl spolumajitel skupiny Progresus Lukáš Zrůst.

Zbývá jediné. Doplnit halu o dřevěné venkovní moduly využitelné pro management nového centra a také bezpečnostní pracovníky. Skupina je nechává vyrábět ve své fabrice v Rýmařově. Moduly budou mít i venkovní terasu k posezení.

Plocha logistického centra zabírá více než 18 tisíc metrů čtverečních. Z toho má více než 70 procent pronajatých společnost Isolite. Smlouva je podepsaná na deset let.

Obsazená je i zbývající část areálu, jak potvrdil Zrůst. „Využívat ji bude nadnárodní západoevropská společnost pro logistiku a skladování,“ prozradil. Nastěhovat by se tam měla v prvním čtvrtletí příštího roku.

Zástupci investiční skupiny Progresus a developera a spoluinvestora Garbe v Klášterci nad Ohří ohlásili, že podobné projekty plánují i v dalších místech České republiky.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová