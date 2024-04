Podle Lukáše Zrůsta, který je spolumajitelem skupiny Progresus – hlavního investora projektu – se o volný prostor hlásilo více zájemců. „Od začátku tak bylo jasné, že se nemůže dostat na všechny. I díky dosavadní vzájemné spokojenosti jsme se nakonec rozhodli upřednostnit skupinu Isolite a rozšířit s ní spolupráci na základě dlouhodobé nájemní smlouvy,” přiblížil.

Celé průmyslové centrum bude mít německý výrobce pronajaté deset let s právem využívat ho i následující dekádu. Přítomnosti významného výrobce si klášterecká radnice cení.

„Jsme rádi, že se industriální zóna plně využívá a obyvatelé Klášterce i celého Chomutovska si díky příchodu velkých zaměstnavatelů mohou vybírat ze stabilních a kvalifikovaných pracovních míst,“ uvedl starosta Klášterce nad Ohří Štěpán Drozd.

Nabídka práce by se v zóně mohla do budoucna rozšířit ještě více. Stále totiž přetrvává poptávka po špičkových a dobře umístěných industriálních nemovitostech, proto investoři zvažují další možnosti rozvoje zóny, včetně toho, že by pokračovali v úspěšném projektu Garbe Progresus Park Klášterec další etapou.

