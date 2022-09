Kromě vidiny dalších městských bytů radnici zajímá i to, že by se koupí výškové budovy podařilo dostat pryč problémové obyvatele a zklidnit celou oblast. Do obchodu by ale byla ochotná jít jen v případě, že bude dům nejen prázdný, ale také očištěný od úvěru a dotace z ministerstva pro místní rozvoj, kterou podnikatelé získali a v případě prodeje ji budou muset celou vrátit. Další podmínkou je, že hrubý odhad ceny objektu nechá zpracovat město. Jestliže bude nepřijatelná, rozhovory skončí.

V případě, že obchod proběhne, je více možností, jak s domem naložit. Po opravách by město mohlo byty využívat jako nájemní pro mladé rodiny a další lidi, kteří nedosáhnou na vlastní bydlení. Je ale otázkou, zda by nebylo dobré ubourat vyšší patra, protože věžáky jsou z požárního hlediska nebezpečné. „Záleží na požárním posouzení, jestli tam bude další požární výtah a další požární schodiště,” poznamenal místostarosta pro investice Petr Hybner v souvislosti s dalšími náklady.

Zdroj problémů

Věžák je zdrojem neustálých problémů kvůli koncentraci sociálně nepřizpůsobivých obyvatel, kteří jsou hluční a dům demolují. Ve spodních patrech například chybí bytové dveře, takže tam volně vstupují nepovolaní lidé. Vyšší je na této adrese i kriminalita. Sousedství špatně snášejí obyvatelé okolních domů. Někteří z nich se už dříve obrátili na město s žádostí o řešení.

„Jak se, prosím, postavíte k dění a situaci v ulici Mírová? Nechceme slyšet, že tento objekt vlastní někdo jiný a další výmluvy, tato věc je řešitelná i z vaší strany, jen se ale musí chtít. Tohle už je dlouho neúnosné,” vyzvala například Veronika Kabátová starostu v chatu. „Viděl jste tam ten každodenní bordel, který se roznáší skoro po celé Školní? Nemluvím o lidech, kteří se už bojí tamtudy procházet. Naše děti nemůžeme posílat samotné ven,” zdůraznila.

Další téma alespoň ironizují. „Řešení Mírovky? Zhasneme, ať na ni není vidět,” glosoval na sociálních sítích Petr Kornalík.

Největší podíl bytů ve věžáku patří třem majitelům. Většinovým vlastníkem je Václav Kordulík, obchodní podíl mají také Jiří Suremka a Pavel Kříž. Je to prostřednictvím společností Byty Klášterec se sídlem v Revoluční ulici v Chomutově. Stejnou adresu má i další společnost Mírová 2 v rukách Václava a Ireny Kordulíkových. Santino Estates je zapsaná přímo na adrese problémového domu a i v tomto případě jsou společníky tři výše jmenovaní podnikatelé.

Možný prodej a situaci v Mírové odmítli komentovat. „Já se k tomu vůbec nechci vyjadřovat,” uvedl Kříž. Suremka reagoval podobně a téma možného odkupu označil za předvolební hrátky. Václava Kordulíka se redakci Deníku nepodařilo zkontaktovat. Finální rozhodnutí ohledně koupě nemovitosti bude na kláštereckých zastupitelích.