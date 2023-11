Dobrá zpráva pro rodiny s dětmi přiletěla z Klášterce nad Ohří. V tamním zdravotním středisku se opět otevře ordinace dětského lékaře. Nový pediatr začne ordinovat již ve středu 22. listopadu.

V Klášterci ve středu 22. listopadu otevře nová pediatrická ordinace. | Foto: se svolením MÚ Klášterec nad Ohří

Klášterec musel v minulých měsících řešit výpadek pediatrů. Ve čtrnáctitisícovém městě přijímala pacienty pouze jediná dětská lékařka, druhá ordinace byla kvůli dlouhodobé nemoci doktorky zavřená. Později se ve spolupráci s kadaňskou nemocnicí podařilo zajistit ordinaci pro děti z Klášterce provizorně alespoň v Kadani. Dočasné řešení ale nyní končí, druhá ordinace pediatričky se vrací přímo do Klášterce. „Město Klášterec nad Ohří a Nemocnice Kadaň oznamují, že pediatrická ordinace ve zdravotním středisku v Sadové ulici zahájí svůj provoz ve středu 22. listopadu,“ oznámila klášterecká radnice.

Nutné bylo vyřídit administrativní úkony, probíhaly také stavební úpravy. Ordinaci bude na stejném místě v kláštereckém zdravotním středisku, jako byla v minulosti, provozovat kadaňská nemocnice. „Ordinaci naleznete na místě původní praxe doktorky Fleglové, přístup je bezbariérový,“ pokračuje radnice.

Ordinovat tam bude lékařka Mirka Došková. Telefon do ordinace je 474 376 341. Ordinační hodiny budou v pondělí a pátek od 8 do 12 hodin. V úterý a ve středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 14.30 hodin. Ve čtvrtek se pak bude ordinovat od 8 do 11.30 a od 12.30 do 16 hodin.

