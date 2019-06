Dost bylo hluku. Klášterečtí radní usilují o zavedení takzvané policejní hodiny. Vztahovala by se na hostince a další podniky s nočním provozem na sídlišti Panorama a v ulici Královéhradecká, kterým by město vyhláškou stanovilo hodinu, kdy musí zavřít. Vedení města tak reaguje na stížnosti obyvatel. O tom, zda bude vyhláška přijata, rozhodnou zastupitelé na červnovém zastupitelstvu.

„Pokusíme se prosadit vyhlášku, podle které budou muset soukromníci v nejproblémovějších lokalitách v určitých hodinách zavírat,“ potvrdil starosta Klášterce Štefan Drozd. Jak dodal, nebylo to pro něj právě snadné rozhodování, protože zastupuje Stranu soukromníků ČR, která je orientovaná na živnostníky a střední třídu. „Dlouho jsem byl proti takovému opatření, jsem přesvědčený člen Soukromníků. Chceme ale vyhovět občanům, kteří mají právo na klidný spánek. Musím se zastat většiny lidí,“ vysvětlil starosta.

Nápad vyšel z popudu lidí, kteří v obou lokalitách žijí a stěžovali si, že se hosté podniků v noci zdržují venku a hlučně se baví. „Souvisí to s protikuřáckým zákonem. Hosté si chodí zapálit ven a vynášejí i alkohol. My pak dostáváme stížnosti od občanů, že jsou tam rvačky, hádky, někdo tam rozbíjí sklo nebo demoluje městský majetek,“ popsal velitel kláštereckých strážníků Petr Hörbe.

Jde o pět podniků

Jedná se o pět podniků: pohostinství, bary a kebab, které jsou obklopené paneláky. Hluk tak obtěžuje stovky domácností. Když některá z nich přivolá hlídku strážníků, stává se, že ta pak čelí skupině rozdováděných lidí, na něž neplatí domluva ani pokuty. „Někdy je jich i třicet, což je v podstatě dav, proti kterému nemají strážníci šanci,“ nastínil velitel.

Radní se problému věnovali a doporučují zastupitelstvu, aby přijalo obecně závaznou vyhlášku. Ta by vybraným pohostinstvím omezila provozní dobu a tím i zkrátila čas hlučných dozvuků zábavy v jejich okolí. Zastupitelé o ní budou hlasovat na zasedání 20. června. Představou radních je, že by podniky ve všední dny zavíraly ve 23 hodin, v pátek a v sobotu v 1 hodinu. Výjimkou by byl silvestr.

Je jen na zastupitelích, jak se k policejní hodině postaví. Pochybnosti má například opoziční hnutí ANO v čele se zastupitelkou Kateřinou Mazánkovou. „Nechceme nijak zpochybňovat práci městské policie, ale budeme chtít vidět statistiku a projednat, jestli situace nemá jiné řešení,“ předeslala. „Veřejný pořádek je i věc státní policie. Tudy by měla vést cesta,“ míní.

Klášterec se dlouhodobě snaží mírnit situaci v nejproblémovějších lokalitách ve prospěch slušně žijící většiny. Loni například přijal „antigrilovací“ vyhlášku, aby lidé nemohli pořádat táboráky pod panelovými domy. I tenkrát se nesly stížnosti hlavně ze sídliště Panorama.