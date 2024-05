Projekt by se měl ale také zabývat zvýšením atraktivity aquaparku jako celku, a to posouzením vodních atrakcí, jejich úpravou, změnou či doplněním dalších atrakcí. Dokumentaci včetně stavebních povolení chce mít radnice na stole do konce dubna příštího roku.

Problémy s rozpadajícím se aquaparkem trvají léta. Na obyvatele to přímo dopadá. Ačkoli má řada z nich koupaliště přímo před očima, stojí totiž před panelovými domy, obvykle se dovnitř dostanou až se začátkem letních prázdnin. Ostatní koupaliště přitom otevírají v červnu, kdy už bývá parno. Některá dokonce v květnu.

„Je to k vzteku. Aquapark mám ráda, bylo to první pořádné koupaliště na Chomutovsku. Teď tam ale každoročně před sezónou opravují oloupanou dlažbu a nikdy není jasné, kdy ho vlastně otevřou,“ posteskla si Jitka Kuchařová.

Určitou nespokojenost lidí vnímá také Kateřina Hanušová, která má dvě malé děti a bydlí hned u koupaliště. „Co tak vnímám, vadí jim, že se loni aquapark otevřel v červenci a zavřel v srpnu, přitom by mohli mít otevřeno od června do září. Stížnosti jsou také na studenou vodu a vstupné pro děti, že prý je vysoké,“ vyjmenovala. Sama byla s dětmi v aquaparku jen jednou. „Nedostala jsem syna do vody, protože byla ledová, i když to šlo o brouzdaliště,“ vysvětlila.

Aquapark zbožňuje šestiletý syn Nikoly Grazdíkové, ona sama má ale řadu výtek. „Je to tam drahé, voda studená a lepší to bylo dřív, když se jednalo o přírodní koupaliště. Buď to bylo zadarmo nebo se platilo málo. Aquapark je hodně o byznysu a turistice,“ myslí si.

Klášterecký aquapark byl postavený před 26 lety. Potíž je v tom, že se při stavbě využily nevhodné technologické postupy. Podkladový beton rychle degraduje a část keramického obkladu na něm nedrží, čímž se zvyšují každoroční náklady na opravy.

Hlouběji do problematiky nechává nahlédnout stavebně technický průzkum, který si nechalo město zpracovat. Z provedených zkoušek a celkového posouzení vyplynulo, že použitý beton nebyl dostatečně vodotěsný a mrazuvzdorný, a tak železobetonová konstrukce degraduje.

„Provedené zkoušky mrazuvzdornosti prokázaly, že použitý beton je zcela nemrazuvzdorný a v některých případech dochází po 50 zmrazovacích cyklech k totálnímu rozpadu,“ zkonstatoval autorizovaný inženýr a soudní znalec Jiří Dohnálek. S tím podle jeho vyjádření souvisí i kontinuální opravované poruchy keramických obkladů, které na betonu zkrátka nedrží.

Opravy stojí město nemálo peněz a podle jeho vedení se opakují každoročně zhruba posledních deset let. „Bohužel jestli v počátku byly v řádech nižších statisíců, teď jsme jinde. Bývá to až 500 tisíc,“ podotkl starosta. „Udělali jsme proto přechodné opatření, že jsme přes zimu přestali vypouštět vodu, protože jinak byl stav bazénů na jaře ještě horší,“ doplnil.

Aquapark vlastní město. V pronájmu ho má ale na deset let soukromník, jemuž město kvůli ztrátovosti dotuje provoz. Smlouva vyprší začátkem roku 2026. Město chce následně areál převzít pod svou správu, aby do něj mohlo více investovat.

