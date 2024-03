Na svazích není žádná budova, kde by se pod jednou střechou nabízelo teplé jídlo, bylo možné se tam ohřát, převléct, nechat si tam věci nebo si zajít na toaletu. To zčásti nahrazují jen buňky a „toika“, což je pro řadu rodin s dětmi přihlášených do lyžařských kurzů neúnosné. Daleko větší komfort však nabídne 200 metrů čtverečních horské chaty.

Nemovitost patřila soukromému vlastníkovi, který ji poskytoval provozovateli. Tím je spolek Horal venkov. Poté co majitel zemřel ale pozemek s domem přešel do rukou dědice a objevil se v inzerci. Spolek na to město upozornil a to urychleně přišlo s nabídkou, že dům odkoupí.

Sdílená kola v Klášterci frčí. Jezdit budou déle, více bude také stanovišť

„Kdyby se budova prodala, byli bychom v šachu,“ upozornil místostarosta pro investice Petr Hybner (Zdraví Sport Prosperita). Jiný objekt, který by mohl sloužit jako zázemí, totiž na Alšovce není. „Do areálu jsme investovali spoustu času a peněz od rolby přes vleky po výkupy pozemků a nakonec bychom ten areál neměli kam posunout,“ dodal místostarosta.

Město má s areálem také další plány, kterým nové zázemí nahraje. Chtějí ho obohatit o letní provoz. „Plno skiareálu kvůli oteplování přechází na nějaký způsob letního provozu a my bychom na to Alšovku také rádi připravili,“ uvedl radní pro investice Vojtěch Marvan (Máme rádi Klášterec – STAN). „Byly by tu singletracky, což jsou stezky pro kola, a lanovka, která by ta kola vytáhla nahoru,“ dodal s tím, že pak by objekt sloužil také jako základna pro tento provoz. Součástí toho by mohla být půjčovna kol a jednoduchý servis.

Menší ochutnávku singletracku Klášterečtí už teď chystají přímo ve městě, a to nedaleko Aquaparku, kde má vyrůst malé trail centrum. „Bude to taková výkladní skříň outodoorového sportu ve městě. Tento projekt by mohl veřejnosti ukázat, oč se jedná a až bychom v budoucnu zahájili letní provoz na Alšovce, už by věděli, že jde o dobrou investici,“ předpokládá Marvan.

Klášterec chce vybudovat nové zázemí stadionu. Má návrh, jak by mohlo vypadat

Město do svého zimního střediska investuje pravidelně. V posledních letech zajistilo kompletní systém zasněžování a loni pořídilo novou rolbu. Tím posledním střípkem je právě pořízení zázemí.

Na tuto část se mladí aktivní členově spolku Horal venkov upřímně těší. „Zatím je to u nás takové punkovější, ale má to nějaký vývoj,“ uvedl předseda Lukáš Spáčil. „Jakmile objekt získáme, bude to optimální. Dáme dohromady sociální zázemí, gastro a zase pokročíme dále ve vývoji. Můžeme pomýšlet i nad nějakým provozem v letní sezóně,“ dodal.

Mohlo by vás zajímat: V Chomutově vyroste lesopark za 10 milionů. Vyplní místo po zbourané škole