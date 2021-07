Dopravu mezi Mostem, Teplicemi a Ústím významně urychlí chystané propojení dvou tahů.

Kladrubská spojka. | Foto: ŘSD

Stavební povolení pro Kladrubskou spojku, která usnadní cestování po „třináctce“ mezi Mostem a Ústím, je na spadnutí. Získat by ho měla do několika měsíců, stavba by pak měla být hotová za šest let. Novostavba k urychlení dopravy na tepně Ústí – Bílina – Most – Chomutov přijde na 2,5 miliardy korun. Přínosem má být odklon, a tím pádem odhlučnění dopravy od okrajových částí Teplic Nová Ves a Prosetice.