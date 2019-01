Chomutov - Poslední mohykán mezi klasickými kiny zavírá své dveře. Promítat se bude už jen pár dní.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Kino Oko obšťastňovalo milovníky filmů od dvacátých let minulého století. Nyní zbývá jen pár dní a zavře své dveře. V klidu a bez větších slavností.

Poslední promítání je naplánováno na poslední červencovou neděli. Od osmnácti hodin se na plátně odehraje smutný příběh Lidic. Diváci po dvou hodinách odejdou domů a kromě smutné myšlenky na příběh zničené obce, se jistě zamyslí i nad historií a vzpomínkami na staré kino.



Mnozí z Chomutovanů mají kino spojené se svým dětstvím a s nezapomenutelnými zážitky. „Bylo to tam moc hezké,“ vzpomíná Irena Hudáková. „Chodila jsem tam na ruské filmy. Ve škole jsme totiž na ně, jako dobří studenti, dostávali lístky za korunu,“ vysvětluje. Kromě toho zde mnoho mladých párů prožívalo své první rande, či zažilo první pusu. „Chodili jsme tam také randit s klukama, vždycky jsme si sedali do vrchních řad,“ přidává další nevymazatelný zážitek.



Kino Oko také patřilo v dobách minulých pionýrům. „Pamatuji si, že jsem tam na pódiu skládal svůj pionýrský slib,“ svěřuje se svým silným zážitkem třiatřicátník Petr. „Kromě toho jsem tam jako malý kluk chodil pro filmové plakáty. Vždycky jsme se ptali promítače, jestli nějaký nemá,“ vzpomíná dál. „Jednou jsme dostali plakát k filmu Mstitel s píšťalkou a taky mého oblíbeného Indiana Jonese. Myslím že to byl plakát Dobyvatelů ztracené archy,“ dodává.



Vedení kultury a sportu v Chomutově žádné velké loučení s posledním historickým chomutovských kinem nechystá. „Technologie jdou dopředu a kino již nesplňuje požadavky dnešní doby. Máme nové kino a není tedy důvod k velkému loučení,“ vysvětluje jednatelka společnosti Věra Flašková. „Snažíme se hledět do budoucna,“ dodává.



Od září má totiž začít promítat zbrusu nové kino Svět na Zadních Vinohradech. Staré kino Oko vystřídají hned dva moderní kinosály, se vším co k dnešnímu filmovému plátnu patří. Chybět nebude ani 3D technologie. Přesné datum slavnostního otevření ještě není známé, ale už nyní je jasné, že se chystá velká oslava. Jaký film, se promítne jako první, zatím nechce Věra Flašková prozradit.



I v moderním kině Svět bude ale vzpomínka na klasické kino, které vzniklo ještě před válkou. „Přesuneme sem některé věci, které se pojí s moderní historií kina Oko. Například křeslo podepsané od režiséra Jana Hřebejka,“ přidává zajímavost Flašková. Kromě něj se bude z Oka stěhovat i cenný archiv filmových plakátů, kterým se může pyšnit jen málokterý biograf.



Budova kina Oko, ve které se okolo devadesáti let promítaly všechny možné filmy, se bourat nebude. Město pro ní zatím hledá nové uplatnění. „Máme tam zkušebny. Ty by tam asi mohly zůstat,“ nastiňuje budoucí situaci Flašková. Kromě toho se jí ozval také taneční klub, kteří by chtěli prostory kina pronajímat. O využití, však bude rozhodovat město. Filmy se však do Oka už nejspíš nikdy nevrátí.