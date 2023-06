Dům v posledních letech chátral a většinou byl bez využití. To nahrávalo narkomanům, po nichž tam církevní dobrovolníci našli injekční stříkačky a nečistoty. Odhalili také doupě s matracemi a gaučem, nad kterým se podivuhodně vyjímala reprodukce slavného malíře Salvadora Dalího. Takto zařízený "obývák" se rozkládal v patře přímo naproti kostelu sv. Barbory.

Podle nového majitele budou opravy velkým soustem. „Ale to nevadí, jsme zvyklí. Umíme si to rozkouskovat,” pousmál se pastor Martin Huňát. Obnovu má rozvrženou do nejméně tří etap, každá zabere rok až dva. Jako první bude zpřístupněná část přízemí hned u vchodu z ulice Lipská, kterou naposledy využívala knihovna. Vznikne tam dočasně modlitebna.

„Tuto fázi bychom měli zvládnout do roka. A druhou také. Ta se bude týkat předsálí, kde vznikne kavárna, a také prostoru nad ním, který chceme využít jako mateřské centrum,” seznámil s plány pastor. „Třetí a nejnákladnější částí bude přestavba kinosálu. Srovnáme ho do roviny a budeme ho využívat pro bohoslužby a také ho chceme pronajímat pro pořádání plesů a svateb,” doplnil.

Jakmile bude modlitebna přesunutá z přízemí do hlavního sálu, prostory z první etapy zaplní činky, posilovací stroje a příznivci fitness. To bude v Chomutově církevní novinka. „Je to tím, že k nám přišli nadšení mladí lidé a ti se chtějí starat také o to, aby byli fit,” vysvětlila manažerka akcí Daniela Hrabalová. „Hledáme průnik, aby byli všichni spokojení. Někdo chce hezkou kavárnu, snem maminek bylo zase mateřské centrum,” dodala.

Rozlehlý dům je pro sbor Apoštolské církve pravým požehnáním. Současná adresa v Blatenské ulici už je mu těsná. „Do sálu, kde se konají bohoslužby, se vejde jen sedmdesát lidí. Chodí jich ale až devadesát,” nastínil pastor. Ve skutečnosti ale dům slouží více než čtyřem stovkám lidí, z nichž většina nepatří k věřícím, využívají ale tamní mateřské centrum a řadu nabízených aktivit. Ty fungují díky dobrovolníkům z řad církve. Rozšířit je bude možné v budově bývalého kina, kde se také ve větší míře nabídnou veřejnosti.

Město prodalo budovu bývalého kina v rámci veřejného výběrového řízení, ve kterém církev nabídla 14,1 milionu korun. Cena převýšila znalecký posudek o 600 tisíc korun. Náklady na obnovu spolknou další miliony, přesná částka ještě není známa. Podle pastora zdroje poskytnou věřící z Česka i zahraničí. Do budoucna poplynou také z výdělků z vlastní činnosti.

Apoštolská církev bez hranic se na severozápadě Čech zabydlela až v novém miléniu, kdy vznikl mateřský sbor v Chomutově a další čtyři v okolních městech. Čím se odlišuje především? „To hlavní je srozumitelné kázání, které řeší potřeby současného člověka a zároveň odráží nadčasové pravdy z bible,” vysvětlil pastor Huňát.

Budova kina Oko

v Lipské ulici byla původně postavena jako hotel se společenským sálem, kde se už ve 30. letech promítaly filmy. Dům vlastnila rodina Reichenhauerova. Po druhé světové válce byl využívaný jako noclehárna pro sovětské vojáky. Jako kino začal sloužit zase počátkem 50. let. Poslední film tam promítali v roce 2011. Později byla budova z menší části využívaná jako pobočka knihovny.