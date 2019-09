Lázně Evženie nejsou lázněmi v pravém slova smyslu, i když tam vyvěrají tři léčivé prameny. Jejich setrvání na indikačním seznamu lázeňských míst je ohroženo, protože nemají léčebné koupele, chybí nepřetržitý provoz se zdravotnickou péčí a dostatek lůžek. Působí spíše v režimu wellness. Město to chce změnit, proto hledá strategického partnera. Postarat by se měl o provoz, obnovu areálu i jeho rozvoj.

„Máme tři unikátní léčivé prameny, z toho pramen Evženie je opravdu významný. Možná lepší než v Mariánských Lázních nebo v Karlových Varech. Bohužel s ním ale neléčíme,“ nastínil klášterecký starosta Štefan Drozd (Strana soukromníků). „Pouze si je může každý natočit a popíjet,“ dodal.

Aby Klášterečtí dotáhli původní velkorysou myšlenku lázeňství do konce, hledají strategického partnera. Ten by na základě dlouhodobého smluvního vztahu provozoval lázeňskou péči, postaral se o obnovu areálu, která je předběžně odhadovaná na 10 milionů korun, a také jeho další rozvoj podle představy města. Součástí je výstavba lázeňského objektu s hotelem za přibližně 100 milionů. Město jako vlastník počítá s finanční spoluúčastí.

Klášterec už nechal vypracovat vstupní průzkum a šíří ho, aby získal zpětnou vazbu od potenciálních zájemců. Vyhodnotit ho chce v listopadu a na jaře příštího roku by mohla být vyhlášena veřejná soutěž. „Pokud se nám podaří strategického partnera najít, naše představa je, že by spolupráce byla minimálně na dvacet, pětadvacet let a více. Proto si myslíme, že by to mohlo být pro potenciální partnery zajímavé. Už se i hlásí,“ prozradil starosta.

Více hostů a oživení města

Od dobudování lázní si město slibuje posílení cestovního ruchu a díky dlouhodobějšímu pobytu lázeňských hostů a vzniku nových restaurací a kaváren i oživení historické části města.

Původní smělá vize vybudovat v Klášterci lázeňskou zónu nebyla dotažená do konce. Areál byl otevřen před 11 lety, avšak bez plánovaných hotelů. Dosud se tam navíc poskytují jen rehabilitační a wellness služby. Klášterecké ukolébalo, že jim byl přiznán statut lázeňského místa a jsou na indikačním seznamu. To je však ohroženo. Nájemce, společnost ARC-MED, která získala od ministerstva zdravotnictví povolení na správu kláštereckých léčebných pramenů do roku 2020, dostala podmínku, že musí být zahájena lázeňská léčebně rehabilitační péče. Ta vyžaduje například nepřetržitou přítomnost zdravotnického personálu i větší ubytovací kapacitu.

Hraničním termínem byl začátek července, proto společnost požádala město o financování. Když se tato varianta ukázala jako neproveditelná, nabídlo městu, aby společnost odkoupilo. Následnou nabídku založenou na odhadu znaleckého ústavu ale odmítla. Redakce společnost oslovila, ta ale do uzávěrky listu nereagovala.

Evženie v indikačním seznamu zatím zůstává, nájemce totiž požádal o výjimku. Město doufá, že by mohlo dojít na roční odklad. Mezitím by pokročilo dále a získalo strategického partnera.