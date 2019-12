Večeři pod tím největším vánočním stromem a nejspíš i u nejhustěji obsazeného stolu zažijí v Kadani. Na Štědrý den tam chystají hostinu pro všechny osamělé lidi, k níž se mohou posadit bezdomovci, obyvatelé ubytoven, senioři a vůbec každý, kdo nemá s kým trávit čas.

„Jak se blíží Vánoce, uvažoval jsem, co by se dalo udělat pro bezdomovce a nejen pro ně. Je tolik lidí, kteří jsou strašně sami a udělalo by jim dobře, kdyby mohli trávit Štědrý večer s dalšími lidmi. V tom je duch Vánoc,“ míní René Kytka.

Kromě toho, že je hlavním pořadatelem, sám byl dlouhé roky bezdomovec. „Žil jsem ve squatech, ve škarpách a sklepích. Byl jsem několikrát na dně, dnes ale bydlím v karavanu a snažím se zlepšit situaci ostatním lidem,“ vysvětlil.

K nápadu Reného se připojili další dobrovolníci, kteří se pustí do vaření a smažení, a také místní firmy a Oblastní charita Kadaň. Ty zdarma dodají maso a další suroviny. „Uděláme z nich sto větších porcí bramborového salátu, řízky z dvanácti kil kuřecího masa a stejného množství vepřového,“ přiblížil Kytka.

„Spousta rybářů se kvůli nám také rozeběhla k vodě, aby nachytala nějaké kapry. Kdyby jich ale nebylo dost, dokoupíme nějaké z finančních darů. Budou z nich řízky a také polévka. Tu uvaří moje maminka, umí legendární rybí polévku,“ plánuje.

Jídlo připraví deset dobrovolníků

Na přípravě jídla se má podílet deset dobrovolníků, mezi nimiž jsou profesionální kuchaři a pomocníci s gastronomickými zkušenostmi. Všichni mají zdravotní průkaz.

Večeře bude přichystaná na Štědrý den v 19 hodin ve vestibulu Pivní restaurace na Mírovém náměstí. Zpráva o ní už se nese závratnou rychlostí a sbírá chválu, slova podpory i nabídky pomoci. „Když jsem viděl, že událost za pár hodin sklidila přes pět set kladných hodnocení, brečel jsem jak malá holka,“ přiznal René.

Další dobrovolníci mohou pomoct finančním příspěvkem. První dary se sešly ve středu v Pivní restauraci, další mohou lidé posílat na účet kadaňské Charity 223855495/0600, jen je třeba do vzkazu pro příjemce napsat Štědrý den. Výtěžek bude využit pro dobré účely.

„Záleží na tom, kolik se podaří vybrat. Rádi bychom lidem bez domova pořídili spacáky do mrazivého počasí, aby byli v teple a nechodili po městě s omrzlinami,“ přiblížil Jan Losenický, který je místostarostou města, v tomto případě ale odvádí práci jako člen Charity. Vítané jsou podle něj také deky, čepice, rukavice, šály a teplé ponožky pro muže, ženy i děti.

Přijďte všichni, kdož jste opuštění

Zaměření akce je velmi široké. „Je to večeře pro kohokoli, kdo se o Vánocích bude cítit sám,“ vzkazuje Jan Losenický. „Bude fajn, když lidé potvrdí účast na 704 509 119. Přijít mohou ale samozřejmě i bez oznámení. Akce je otevřená všem,“ ujistil. Kdo se nemůže dopravit na náměstí, stačí, když dá vědět a dobrovolníci se pokusí o rozvoz.