Maminky z okresu Louny, kde aktuálně není porodnice, mají jasno. Musí jezdit jinam. Do okolí ale vyráží i část rodiček, které mají porodnice ve městě, kde bydlí či v jeho blízkosti. Nejčastěji kvůli pozitivnímu doporučení od známých.

„Bydlím sice v Chomutově, ale známá měla dobrou zkušenost v Kadani. Byla tam spokojená. Není to daleko, tak jsem se rozhodla rodit tam,“ popisuje Milena Svobodová, proč rodila jinde než v nejbližší nemocnici.

Pořád platí, že velká většina žen jde do nejbližší porodnice. A je tam spokojená, odbornost a kvalitu služeb zaručují všechny nemocnice v regionu. Část maminek přesto „cestuje“. Ať už kvůli pozitivním, někdy ale i negativním zkušenostem známých. Vybírají si také podle prostředí, chtějí do větších center či naopak žádají klidnější „rodinné“ prostředí.

„Šla jsem do Mostu. Mají tam větší zkušenosti s rizikovými porody, specializují se, tak kdyby se náhodou něco dělo,“ říká Eva Pecková z Loun.

Z regionu jezdí ženy například i do porodnice v Ústí nad Labem. Ta spolupracuje s Fakultou zdravotnických studií tamní univerzity a je perinatologickým centrem. To zajišťuje péči o nejzávažnější případy, kdy může být ohrožen život dítěte či matky. Loni se tam narodilo více než 1400 dětí. Perinatologické centrum, jedno z dvanácti po celé republice, je i v Mostě, kde mají zhruba 1300 porodů ročně. Do porodnice v Kadani jezdí rodičky nejen z Chomutovska, ale i z Mostecka a Lounska. Loni tam výrazně rostla čísla porodů, a to částečně i kvůli tomu, že na Lounsku se nerodí a řada budoucích maminek míří také tam.

Téměř 800 porodů v Kadani

„V loňském roce jsme měli téměř třicetiprocentní nárůst na 782 porodů. Také letos, dle čísel za první čtvrtletí, bude počet rodiček opět o několik desítek procent vyšší,“ potvrzuje ředitel kadaňské nemocnice Petr Hossner s tím, že se soustředí na „domácké“ prostředí a kvalitní personál.

Také ostatní nemocnice v regionu mají více rodiček. A to i kvůli rok zavřené porodnici v Žatci, kde ani výhled není optimistický, nemá lékaře a zatím není reálné, že by znovu otevřela.

Každá porodnice má v nabídce nadstandardní pokoje, různé zdravotnické služby či přípravu pro nastávající maminky, účast otce při porodu, snaží se ale nabízet i „něco víc“. Například v Teplicích duchovní službu. V Chomutově zase nedávno rekonstruovali porodní sály.

Maminky mohou ještě do Litoměřic, Roudnice či Teplic. Část žen, hlavně z Lounska, ale míří také do Slaného či Rakovníka. Tam loni měli zhruba 900 porodů. „Myslím, že nabízíme hodně individuální a domácký přístup, aby bylo vše co nejvíce přirozené. Snažíme se vyhovět přáním žen, což ve velkých nemocnicích někdy nejde,“ uvádí vedoucí lékař porodnice v Rakovníku Michal Polaček.