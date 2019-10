Kupte ji za jakoukoli cenu, přála by si řada Jirkovanů, když přijde řeč na maringotku po slavném Karlu Kludském (1891–1967). Kdysi luxusní salonní vůz, v němž legendární principál v Jirkově dožíval, dnes vlastní soukromý majitel Jan Štefan a městu ho nabídl k odkupu. Znalecký posudek už má vedení města v ruce, následovat bude vyjednávání o ceně. O výsledné sumě ovšem nakonec rozhodnou zastupitelé na mimořádném zasedání. To má být svolané v nejbližších týdnech.

Bezmála stoletá maringotka patří Janu Štefanovi, který ji dosud využíval na zahradě v Praze-Ruzyni jako chatku. V průběhu let ho oslovilo několik kupců, mezi nimi i pražské Národní muzeum. Všem nabídkám ale odolal, k prodeji se odhodlal až teď, když musí pozemek vyklidit kvůli developerskému záměru. Maringotku nabídl právě Jirkovu. Ten už na ni má zpracovaný znalecký posudek.

„Na základě částky ze znaleckého posudku budeme jednat s majitelem maringotky o ceně. Záleží, jestli s ní bude souznít,“ předeslala starostka Darina Kováčová. „Majitel může mít představy čtyřikrát vyšší, než je odhadní cena a pak bude otázkou, jestli bychom do toho za takovou cenu šli,“ upozornila.

Jan Štefan zatím své představy o ceně neprozradil. „Máme informace, že v minulosti byl znalecký posudek na 500 tisíc korun a on ji chtěl prodat snad za milion a půl,“ připomněla Kováčová. Vedení města nechce vzhledem k jednání cenu z posudku prozrazovat.

Kdysi luxusně zařízená maringotka v sobě ukrývá pět místností s původním novobarokním nábytkem na míru a zasouvací verandu. Nebyla ale odborně udržovaná, takže ji čeká náročná renovace.

Poté by se mohla vrátit do zahrady u Kludského vily jako cenná turistická atrakce vysoké historické hodnoty a hrdá připomínka slavného Jirkovana.

„Když jsem se dozvěděl, že chce Jirkov maringotku koupit, potěšilo mě to,“ uvedl pro Chomutovský deník kurátor sbírek fotografií a cirkusové sbírky Národního muzea v Praze Jordan Hanuš. „Kde jinde by měla být než tam, kde byla s Karlem Kludským,“ míní odborník.

Památka nemá podle jeho slov v Česku obdoby. „Nepochybně je významná z hlediska jejího vnitřního uspořádání, navíc zažila období slavného velkocirkusu a ještě zajímavější byl její druhý život po válce. V českém prostředí nic podobného není,“ dodal kurátor. Původně vyrobila firma Buchbaum Hannover dvě identické maringotky, druhá byla pro Rudolfa Kludského, Karlova bratra. Ta ale byla zničená při náletech ve Vídni.

Jakmile se zástupci města s vlastníkem shodnou na ceně, bude svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva. Jen to rozhodne, jestli je výsledná suma přijatelná, a to s ohledem na samotnou koupi, převoz, uskladnění a odbornou renovaci. Podmínkou majitele je, že město v rámci jedné ceny nechá odvézt i druhou maringotku, která ovšem nemá historickou hodnotu. Také její případnou likvidaci by město muselo uhradit.

Salonní maringotka byla vyrobena na zakázku pro majitele největšího středoevropského cirkusu Kludský v roce 1926. Po jeho krachu v roce 1934 byla přepravena po železnici z Vídně do Jirkova, kde stála až do roku 1950 u honosné vily Kludských. S masivním znárodňováním pod taktovkou vládnoucí komunistické strany ale Kludský o vilu přišel a spolu s manželkou byl vystěhován do Vinařic. Protože v přiděleném domě žít nechtěl, nastěhoval se do maringotky a obýval ji až do své smrti v roce 1967. Další zprávy o ní pocházejí až z 80. let minulého století, kdy ji měl současný majitel koupit od cirkusové rodiny Berousků.