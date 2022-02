Katovská ulička v Kadani

Když byla počátkem 13. století na náhorní planině nad řekou Ohří zahájena výstavba královského města Kadaně, bylo do plánu pojato i náměstí v dnešní podobě, tj. obdélníkové, lemované řadovými domy pánů měšťanů. Protože stavby byly převážně dřevěné, vybudovali si na náměstí i tři rybníky, někdy uváděné také jako louže. Byly to vlastně požární nádrže. Rybníky neměly spodní odtok přebytečné vody, a tu bylo nutno někudy odvádět, hlavně v době dešťů. Náměstí mělo proto sklon východním směrem, aby přebytečná voda odtékala úzkou propustí mezi řadou domů, tj. nejkratší cestou do Bystřického potoka, tekoucího těsně pod městskými hradbami.

Dnes je potok veden podzemním tunelem. Postupně se dostávalo propustí širšího využití, a proto se začaly střídat i její názvy, lépe řečeno přezdívky. Říkalo se jí fortna, branka, katovská ulička, nebo myší díra. Faktem však zůstává, že tudy nejprve odtékala přebytečná voda z rybníků na náměstí. Později sloužila služebnictvu jako přístupová cesta pro užitkovou vodu v Bystřickém potoce a jako cesta pro městské chudé, kteří se chodili očišťovat do městské lázně, vybudované za vlády Jiřího z Poděbrad v čp. 231 na levém břehu potoka.

Účel využití této uličky se rozšiřoval, a tak tudy v době potřeby procházel i ras, aby uklidil z města zvířecí mršiny a měl tudy procházet i mistr ostrého meče. Při původní výstavbě města však tato ulička nebyla budována jako katovská.

