/FOTO/ Veřejná prostranství jsou z větší části dokončená. Práce na samotném kulturním domě mají navázat až tak za pět let.

Centrem sídliště Zahradní, kde žije několik tisíc lidí, je KASS. | Foto: Deník / Miroslava Šebestová

Chomutovany, kteří žijí na sídlišti Zahradní, zajímá, kdy se posunou práce na bývalém KASSu. Jedná se o původní Kulturní a společenské středisko z 80. let, kde bývalo kino, tuzex a řada obchodů. Město ho chtělo obnovit v rámci plánu rozvoje města „Sídliště, město pro život“. Zčásti se tak stalo, zainvestovalo do jeho veřejných prostranství, na samotnou budovu ale zatím nedošlo. Bylo to z finančních důvodů i proto, aby rozsáhlá stavba neblokovala život místních lidí.