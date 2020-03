K prvním případu vyráželi po oznámení v malé obci na Klášterecku policisté v pátek večer. Oznamovatel si nevzal na paškál rodinný dýchánek, ale oslavu v budově tělovýchovné jednoty. „Bylo na ní přítomno celkem osmnáct lidí včetně dětí,“ vypočítala k seznamu účastníků mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. Ani jeden z přítomných neměl zakrytý nos a ústa, což je vzhledem k tomu, že se pohybovali nikoli doma, ale ve veřejných prostorách, povinné.

Podobné oznámení dostali na svoji linku i chomutovští policisté. Na sídlišti Kamenná rozjela sedmičlenná parta karetní turnaj, a to přímo ve společných prostorách panelového domu. „Opět byli všichni bez jakékoli ochrany obličeje,“ doplnila mluvčí Glogovská.

Obě načapané skupiny kromě nedostatečné ochrany obličeje zároveň porušily zákaz volného pohybu osob na území České republiky. Ten připouští výjimky, tentokrát ale pro ně nebyl podle policie prostor „Ani jeden z výše popsaných případů do výjimek nespadá,“ potvrdila mluvčí policie Miroslava Glogovská.

Oba případy jsou kvalifikované jako přestupky, přesto účastníkům hrozí vysoký trest. Obecně se podle zákona o ochraně veřejného zdraví může pokuta za nenošení ochranných pomůcek vyšplhat až na tři miliony korun.

První pokuty padly v našem kraji minulý týden v Děčíně. „V pátek jsme dali dvěma lidem pokutu za to, že se na veřejném prostranství pohybovali bez ochrany obličeje. Oba dostali pokutu deset tisíc korun,“ připomněl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Lidé pokuty spíše schvalují. „Dobře jim tak, to už musí být úplný ignorant, pokud roušku nemá. Všichni ji nosí, je to povinné. Tady není co řešit, jde o zdraví všech,“ zmínil například Vladimír Secký z Klášterce nad Ohří. Jirkovanka Libuše Boušková by pokuty ještě navýšila. „Ať se na mě nikdo nezlobí, ale když někdo řídí v opilosti a ohrozí ostatní, jde si sednout. Tohle je podobný případ, ohrožení života,“ vyjádřila se.