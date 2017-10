Kapr, lín i plotice. Zámecký rybník čeká v sobotu výlov

Jirkov /FOTO/ - Lidé se mohou těšit na doprovodný program s rybími specialitami.

Výlov rybníku v areálu zámku Červený Hrádek.

Do Vánoc ještě trocha času zbývá, na rybí polévku a kapří řízečky ale čekat do zimy nemusíte. Na Červeném Hrádku proběhne v sobotu 21. října výlov zámeckého rybníka. Kromě rybářů se do toho obují i kuchaři ze zámecké restaurace, kteří budou vařit, a hudebníci, jež navodí pohodovou atmosféru.

Zámecký rybník čeká výlov teprve podruhé. Poprvé si ho do parády vzali rybáři před dvěma lety. Loni ale zůstali šupináči v rybníce. „Museli jsme do letoška počkat, až nám trochu povyrostou,“ vysvětluje Jitka Viziová z oddělení propagace zámku Červený Hrádek.

Tak se lovil zámecký rybník v roce 2015:

V zámeckých vodách se prohánějí původní české druhy jako kapr, lín či bílá plotice, rybáři ale mohou narazit i na amury, či dokonce okrasné ryby.

Výlov začne v sobotu v 8.00 hodin, program potrvá až do odpoledne. „Vystoupí kapely a návštěvníci si mohou pochutnat na rybích specialitách, které si pro ně připraví zámecká restaurace,“ vyjmenovává Viziová. Podávat se bude rybí polévka či smažené kousky z ryb, které pocházejí z jirkovských rybníků.

Kapři podraží

Rybníkáři se netají tím, že štědrovečerní tabule se možná prodraží. Dobrou sezonu za sebou nemají ani ti z Chomutovska.

„Už od května jsme neměli přítok do rybníka. Ryby budou menší, měly málo živin. Kromě toho byly i problémy s ptáky, kteří ryby loví,“ připomíná jirkovský rybníkář Pavel Škuta. Pro milovníky ryb má ale nakonec dobrou zprávu, šupináče z místní produkce na Vánoce seženete bez problémů. „Po celý rok jsou k dispozici pstruzi, jeseteři, kapři nebo siveni,“ uzavírá Škuta.