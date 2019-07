/ROZHOVOR/ Věznice Všehrdy na Chomutovsku má od října 2018 po dvaceti letech nového kaplana. Tedy kaplanku, je jí Monika Černá. „Je to dobrodružná práce, ve které navíc vidím smysl,“ svěřila se Deníku.

Kaplanka Monika Černá | Foto: Deník / Kamila Minaříková

Věznice není zrovna snové prostředí. Co vás vedlo k tomu stát se tu kaplankou?

Během studií na teologické fakultě jsem na nástěnce uviděla nabídku semináře s názvem Práce s pachateli trestných činů. Zabušilo mi srdce a cítila jsem, že to je „ono“. To jsou ty „náhody“, křižovatky, na kterých máme možnost se rozhodnout pro cestu zcela jiným, novým směrem. Později jsem se přidala k laickým dobrovolníkům, kteří do věznic docházejí, to bylo před 12 lety. K práci ve věznici jsem ale potřebovala pověření církve.



Takže jste do některé musela vstoupit?

K církvi jakožto instituci jsem měla řadu výhrad, a mám dodnes. Mnozí lidé to mají podobně, chtějí žít svou víru sami, po svém. Já zakotvila v metodistické církvi, evangelikální proud křesťanství je mi nejbližší. V loňském roce se naskytla možnost a od října jsem ve Všehrdech kaplankou.