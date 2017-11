Kandidát na poslance Kohout: Ve vazbě nejsem!

Všehrdy - Zadržený vychovatel ve všehrdské věznici má být klášterecký Jaroslav Kohout, který kandidoval za komunisty.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Stehlík Lubomír

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřuje pracovníka věznice ve Všehrdech, který měl pašovat věci pro odsouzence a možná i ovlivňovat vězně při parlamentních volbách. Podle zjištění Chomutovského deníku má jít o Jaroslava Kohouta, který byl komunistickým kandidátem na poslance.

K případu se Kohout zdráhá vydat oficiální stanovisko. „V žádné vazbě nejsem! Evidentně budou mít ty šmejdi zbrojící proti mojí osobě pokoj, až umřu,“ napsal jen na svůj facebookový profil poté, co zprávu o zadržení zveřejnila média.

Reagoval tak na počáteční dezinformaci, že je držený ve vazbě. Tuto zprávu GIBS dodatečně opravila prohlášením, že vyšetřování probíhá na svobodě. „Jsou to věci nepříjemné, ale není to nic vedle jiných problémů,“ svěřil se dále na svém profilu.

Deník Kohouta oslovil, na písemný dotaz ale nijak nereagoval. „Úmyslně vám neodpovídá,“ vysvětlila jeho žena Eva Kohoutová, která je současně zastupitelkou v Klášterci nad Ohří. „Jsme domluvení s věznicí, že se k tomu nebude vyjadřovat,“ uzavřela.

Do práce ve věznici od svého obvinění nedochází. „V souvislosti s vyšetřováním má až do odvolání zákaz vstupu do věznice,“ informovala tisková mluvčí věznice Bronislava Vetešníková.

Kohouta inspekce zadržela minulý týden kvůli podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

„Protiprávního jednání se měl dopouštět nejméně tím, že odsouzeným do věznice v rozporu s právními předpisy vnášel a předával věci, které neprocházely kontrolou,“ odůvodnila už dříve tisková mluvčí GIBS Radka Sandorová.

„V současnosti probíhá vyšetřování na svobodě,“ doplnila dodatečně.

Podle informací serveru Česká justice souvisí vyšetřování také s možným ovlivňováním odsouzenců při volbách.

Všehrdy byly totiž jedinou obcí na celém Chomutovsku, kde nezvítězilo hnutí ANO, ale KSČM, za níž podezřelý kandidoval. Posbíral také nejvíc preferenčních hlasů 78. Zakroužkoval ho tedy každý pátý volič, což na výsledkové listině nebývale vyniklo.

46letý Kohout pracoval ještě na začátku loňského roku jako tajemník kláštereckého městského úřadu. Vyčítali mu však jeho stranickost, což byl nakonec také důvod jeho odvolání z funkce.

Je členem KSČM, ale nejde o pouhého řadového člena. Straničtí kolegové ho při nedávných volbách do Poslanecké sněmovny vysílali jako jednoho ze svých nejlepších mužů. Na kandidátce zaujímal čtvrté místo.

Okresní a krajské vedení KSČM zatím neposkytlo žádné vyjádření. Předseda okresního výboru Jaroslav Komínek na písemný dotaz Deníku nereagoval. První místopředseda krajského výboru Pavel Vodseďálek pouze uvedl, že s případem není obeznámený. „Nevím o tom nic,“ řekl Vodseďálek.