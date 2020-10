Nejokázalejší kampaň před krajskými volbami? Měla ji nejspíš ČSSD. Její kandidáti křižovali region červeným double-deckerem, na zastávkách vyskočili a podarovali lidi propagačními předměty. Ten mix fungoval: legendární londýnský autobus zaujal všechny, růžičku od expremiéra Jiřího Paroubka odmítla málokterá dáma, pragmatičtí muži zase nepohrdli dezinfekcí s logem strany. Krajský lídr ČSSD Jaroslav Krákora vyrazil na cestu ve společenském a při kontaktu s lidmi nezapřel pediatrickou praxi. Vlídným tónem se nejprve zeptal kolemjdoucích, jestli je může oslovit, a pak je pozval k volbám.

Sociální demokraté pořádali i velký mítink v centru Ústí. Podobnou velkorysou akci tady uspořádali už na konci srpna také Piráti, lidem nabídli třeba diskotéku s jejich celorepublikovým lídrem Ivanem Bartošem. Na pirátské propagační předměty včetně triček, klobouků i flešek stáli nedočkaví Ústečané frontu. Krajský lídr Karel Karika navařil spoustu guláše, zájemcům neváhal ani přidat. Na mítink vyrazil v šortkách a pantoflích, to ale u neformálních Pirátů nepřekvapilo.

Upjaté kampaně už neletí

Ve středu krajské metropole před pár dny nabídla zábavu celé rodině i SPD. Pouťové atrakce včetně jízdy na býku a skákacího hradu přilákaly hlavně omladinu, podobně jako rockový koncert. Krajský lídr SPD Zdeněk Kettner sem přijel v košili pod svetrem, ještě méně formálně byli oblečeni další Okamurovci z regionu.

Zatímco některé strany neváhaly investovat, jiné pojaly kampaň spíše neformálně: společnými setkáními, cyklojízdami, ale i tematickými procházkami. Veřejnost na tyto akce sice partaje vždy zvaly, příliš ale nepočítaly s tím, že by lidé „zvenčí“ přicházeli ve velkém. Tak to bylo například na diskuzi u zrušené Kozí dráhy v režii Spojenců pro kraj. Podobné dostaveníčko si s potenciálními voliči dala ODS, lidi pozvala na degustaci pokrmů a nápojů ze švestek do Duchcova. V dobré náladě a dokonce se dvěma soutěžními vzorky tam v saku a barevné košili přijel i krajský lídr občanských demokratů Jiří Kulhánek.

Proč takto komorní předvolební kampaň? Nejspíše i za další politiky hovoří lídr Severočechů Petr Pípal, když zmiňuje, že mamutí politické akce z let i desetiletí minulých už lidi tolik netáhnou. „Doba velkých mítinků postavit se uprostřed náměstí je dávno pryč. Stejně to lidi nezajímá, vezmou si letáček a zahodí ho. Ten, kdo chce, najde informace na internetu,“ myslí si za Severočechy také jejich manažer Jan Dostal. „Dostat lidi do veřejného prostoru je složité,“ přidal se i lídr za Spojence pro kraj Jiří Řehák.

Koronavirus tradiční politické akce před volbami „zazdil“ ještě víc. Jak ODS, tak Spojenci pro kraj se s přibývajícími počty nemocných koronavirem v průběhu září dokonce rozhodli omezit i kontaktní kampaň s rozdáváním letáků a propagačních předmětů.

Na ni hodně sázel například STAN: jejich krajský lídr Filip Ušák v žlutém tričku byl vidět leckde s proutěným košíkem plným česneku z Litoměřicka. S trikem Trikolóry zas byl v ulicích často její volební tahoun Radek Hoffmann. S lidmi, které se mu podařilo zastavit, si neváhal povídat i docela dlouho.

V kvádru jste v minulých týdnech nepotkali ani krajského lídra ANO, aspoň pokud šlo o nejzásadnější část kampaně Babišova hnutí, Dny zdraví. Na nich si lidé mohli nechat od lékařů zkontrolovat mateřská znamínka nebo bystrost zraku a při čekání na vyšetření „pokecat“ nejen s Janem Schillerem, ale také dalšími kandidáty. Kampaň, kde je politik osobně přítomný, má podle něj stoprocentně smysl. „Billboardy ani sociální sítě osobní kontakt z očí do očí nenahradí,“ je přesvědčen politik.

Pro ANO šlo o sázku na jistotu. Na dermatoložku a očaře „loví“ voliče před volbami už několik let a evidentně nemá důvod taktiku měnit. Na experiment naopak letos vsadili komunisté. Rozhodli se propagovat svůj program na trzích v Ředhošti na Litoměřicku. A nebyl to vůbec špatný kalkul, místem projdou každou neděli tisíce lidí a zejména stánek uvnitř stodoly dokázal k „třešničkám“ připoutat. I když politici strany „s nevyřešenou minulostí“ občas schytali také peprnou poznámku. Na trzích se mezi svými cítil zejména krajský lídr KSČM Radek Černý, který si ze svých domovských Lovečkovic občas zajede do Ředhoště nakoupit. „Jsou to obyčejní lidé, kteří se většinou zajímají o zemědělství,“ řekl o typických návštěvnících víkendových trhů.

Grilovačku zhatil déšť

Celkem jsme v uplynulých týdnech chtěli navštívit akce 11 stran, které mají podle předvolebního průzkumu v krajských volbách největší šance dostat se do zastupitelstva. Nepodařilo se to nakonec u jediného ze subjektů. Ústecký sobotní mítink s lídrem Martinem Klikou Lepší Sever zrušil.

Zase ten koronavirus? Ale ne, tady byl důvod jiný: lilo jako z konve. Připravenou sousedskou grilovačku na Severní Terase tak politici radši „odpískali“.