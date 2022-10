Nepřežili holocaust. V Kadani je připomenou kameny zmizelých

Ruth Krebs bylo pouhých 22 let, když byla deportovaná do terezínského ghetta. Do té doby žila v současné Tyršově ulici v Kadani. O život přišla o dva roky později, a to v koncentračním táboře v Osvětimi. Na stejném místě byl zavražděný také tehdy čtrnáctiletý Robert Zentner, který žil s rodinou v dnešní Čechově ulici. Spolu s nimi přišli o život i další jejich příbuzní a sousedé: Kamilla Krebs, Alois Heller a Paul Zentner. V Kadani budou jejich osudy připomínat kameny zmizelých zapuštěné do dlažby před jejich bývalými domovy.

Židovská modlitba za zemřelé. | Video: Deník/Miroslava Šebestová